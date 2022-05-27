皇马连续第四年 成欧洲最有价值球会

（巴黎法新电）尽管英超球会在欧洲足坛日益壮大，西甲联赛冠军皇家马德里（Real Madrid）依然是欧洲最有价值的球会。

足球分析公司Football Benchmark发布的一份报告，根据欧洲32家顶尖球会的年度财务报表和球队成员价值进行计算、分析、排列后结果显示，皇马连续第四年成为欧洲价值最高的球会。

根据这份报告，本周末在欧洲冠军联赛决赛对垒利物浦（Liverpool）的皇马估价达到近32亿欧元（约47亿新元，1欧元兑1.47新元，下同）。这比2020年冠病疫情暴发之前的估价来得低，皇马当时的价值为35亿欧元。尽管如此，报告指出，受到疫情重创的两个球季当中，皇马是能够保持净盈利的少数球会之一。

报告作者萨托利说：“皇马持续保持球场上的商务上的成功，因此得以拉开领先地位。”

他在报告中指出，皇马在疫情期间因为只能闭门比赛，失去了8400万欧元的赛日观众门票收入，“不过，皇马借助这个时机，加紧伯纳乌主场的扩建工程。球场将在2022年底或2023年初完工，到时不但会大大增加门票收入，也可能取得竞争优势。”

曼联（Manchester United）和巴塞罗那（Barcelona）分别以29亿欧元和28亿欧元排名第二、第三。

拜仁慕尼黑（Bayern Munich，26亿欧元）和利物浦（25亿欧元）则排名第四和第五。

在欧洲32支最有价值球会当中，只有埃杰克斯（Ajax）、加拉塔萨雷（Galatasaray）、波尔图（Porto）、本菲卡（Benfica）不是来自英格兰、西班牙、德国、意大利、法国联赛。英超就有10个球会上榜，显示这个联赛的领军地位。