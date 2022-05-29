维尼修斯一剑封喉 皇马擒红军14度封欧冠王

本地时间今晨在法国巴黎法兰西体育场上演的欧冠决赛，皇家马德里凭借前锋维尼修斯（Vinicius）的一脚定江山，加上门将库尔图瓦（Courtois）的神勇扑救，得以1比0小胜“红军”利物浦，第14次欧洲封王。

值得一提的是，皇马14次夺冠比居次的AC米兰捧杯次数高出一倍，也是皇马在欧冠1992年改制后，至今8次杀入欧冠决赛都捧杯，近8季就5度登顶，堪称欧洲霸主。

在此前创造了五大联赛的满贯冠军纪录后，皇马主帅安切诺蒂（Ancelotti）生涯第5次带队杀入欧冠决赛，当中分别两次率领AC米兰及皇马夺冠，成为欧冠史上首位4夺欧冠的主帅。

本泽马进球被吹引争议

这场决赛因安全理由3次宣布推迟开赛，法兰西体育场的公共广播宣布，由于交通问题，比赛被推迟了。不过西班牙塞尔电台报道称，问题是有大约2万名没有门票的人试图打破围栏，冲入球场。混乱场面最终得出动防暴警察到场镇压，比赛延误了近40分钟才开赛。

两军强阵出击，红军延续4-3-3阵形，萨拉赫（Salah）、马内（Mane）及路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）领衔锋线，皇马则排出4-4-2阵形，本泽马（Benzema）和维尼修斯组成双箭头负责攻坚。

红军开赛后在场面上占优，前20分钟内就有5次射门且3次射正，多次制造威胁，反观皇马则零射门。不过皇马门将库尔图瓦表现神勇，屡屡化解险境。第20分钟，马内禁区晃开角度后一脚劲射，也被库尔图瓦奋力将球扑到，球中柱后弹出，红军始终无法进球。

第43分钟，长时间被压制的皇马踢出一次高质量的反击，本泽马前插禁区制造混乱推射破门，边裁举旗示意越位，随后VAR介入确认本泽马越位，皇马空欢喜一场，两军上半场互交白卷。

不过根据慢镜头显示，本泽马破门前的最后一传，是利物浦中场法比尼奥（Fabinho）将球碰到本泽马脚下。这引起不少球评的质疑，认为这个进球不应无效。

红军轰23脚零进球 防守失误断送桂冠

易边再战，皇马开始有意识往前施压，第59分钟，中场巴尔韦德（Valverde）在禁区右侧似传似射，红军后方出现失误，结果被无人盯防的维尼修斯趁机推射破门，打破僵局。这是维尼修斯本季欧冠第4个进球，也是各项赛事第22个进球，继续刷新个人单季最高进球纪录。

丢球后的红军加快进攻速度，红军连续换人都没有取得成效，全场轰出23脚射门却零进球，皇马则将唯一进球优势保持至终场，最终以1比0小胜夺冠。

维尼修斯（左）为皇马攻入全场唯一皇马攻入全场唯一进球。（路透社）

库尔图瓦全场9扑救 皇马夺冠功臣

面对红军如潮水般的进攻，库尔图瓦全场比赛共完成9次神扑，力保龙门不失，是皇马夺冠工程。他也成为欧冠决赛历史上单场扑救成功次数最多的门将，实至名归地荣膺全场最佳球员。

库尔图瓦（右）单场扑救9次射门，是皇马夺冠的最大功臣。（法新社）

OPTA统计数据显示，库尔图瓦在本季欧冠已奉献59次扑救，刷新自2003/04年赛季有统计以来单赛季欧冠扑救纪录。

库尔图瓦赛后受访时表示：“我扑出马内与萨拉赫的球，尤其是扑出萨拉赫的那球，因为我需要出击去寻找球，我知道球会从哪里来。那太疯狂了，我自己都不相信，且伤停补时多达5分钟，但今天没有人可以夺走我赢得欧冠的梦想。”

夺欧冠金靴 本泽马金球大热

进球被吹的本泽马虽然没有在欧冠决赛中进球，但还是以两球之差力压拜仁慕尼黑的莱万多夫斯基（Lewandowski）勇夺本赛季欧冠金靴。

他在欧冠共攻入了15球，尤其是在淘汰赛对巴黎圣日耳曼和切尔西都上演了帽子戏法，对曼市则梅开二度，一路推着皇马杀入决赛封王，让他成为今年金球奖的最大得奖热门。

本泽马（Benzema）

安切诺蒂：能创纪录 部分因运气

皇马主帅安切诺蒂表示能创造纪录，有部分原因是因为运气。

“去年我很幸运来到这里，并度过美妙的赛季。这是一个很棒的球会，也有着非常优秀的素质和精神面貌的球队，皇马在本季的表现是顶级的。”

他指出，这是一场艰难的比赛，球队遭遇很多痛苦，尤其是上半场更是如此。“但球员都做得很好，我认为我们应该赢得比赛。”

克洛普：皇马战术 遏制红军发挥

红军主帅克洛普（Klopp）赛后指出，面对摆大巴的球队，他不认为红军能踢出一场完美的比赛。

“我们有很多射门，但不是非常明确的机会，库尔图瓦做出了两次顶级的扑救。在更衣室里，目前没有人觉得这是一个很棒的赛季，我们可能需要时间消化这一点。我们踢了一场精彩的比赛，但不是一场完美的比赛。”

克洛普表示，进入决赛是一种成功，但不是自己想要的那种成功。不管如何，他相信这支球队有竞争力，下赛季还会再来的。