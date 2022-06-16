残疾人游泳世锦赛 叶品秀创赛会纪录成功卫冕

（马德拉讯）我国残奥游泳冠军叶品秀前天在葡萄牙马德拉勇夺2022年残疾人游泳世锦赛女子S2级100米仰泳金牌。她的成绩是2分15秒16，创下新的世锦赛纪录。

女子S2级100米仰泳是叶品秀去年在东京残奥会上的夺金项目，她在残奥会上的夺金成绩是2分16秒61。此前在2019年世锦赛中，叶品秀也曾夺得该项目金牌，成绩是2分18秒61。

叶品秀夺金后说：“这面金牌对我来说意义重大，在时隔三年之后，我再次赢得了世界冠军头衔。现在的感觉非常美妙，我十分感激我的教练，感谢他的体格和体能训练，也感谢体育理事会的理疗支持。我觉得，我们的目标是尽可能让我的表现保持稳定发挥，不管是身体层面还是心理层面。”

冠病疫情对残障体育赛程影响极大，如此情况下，30岁的叶品秀成绩仍能稳步提高，难能可贵。她说：“由于冠病疫情缘故，过去两年缺少比赛和训练营，因此非常困难。今天的感觉稍微正常一些。我肯定会尽可能找回稳定状态，尽全力发挥。这需要一些时间，追求稳定性的目标是我们的目标。未来的两年半里，我希望继续提高成绩，在2024年巴黎残奥会上游出好的表现。

“这是世锦赛，来这里比赛前我感受到了压力。我和团队都尽力做到最好，希望能再次赢得世界冠军头衔。这对我很重要，要想站在世界之巅，过程绝不可能轻松。这次夺冠让我感到解脱，创造新的世锦赛纪录对我是个鼓舞，我现在比三年前游得更快。能够打破赛会纪录真的很棒，之后还有两个项目，我非常期待。”

这是叶品秀的第四面世锦赛金牌。在2019年世锦赛中，她赢得了S2级100米和50米仰泳两面金牌。在2010年时她曾赢得S3级50米自由泳金牌。叶品秀今天会参加本届世锦赛的S3级50米自由泳项目，明天则会参加S2级50米仰泳。