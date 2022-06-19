残疾人游泳世锦赛 叶品秀50米仰泳再摘金

2022年残疾人游泳世锦赛落下帷幕，我国选手共获得两金一银。孙锦光、孙锦雯、黄智伟和叶品秀四人共创下了六项个人最佳成绩、两项世锦赛纪录和一项亚洲纪录。

五届残奥金牌得主叶品秀前天在葡萄牙马德拉举行的2022年残疾人游泳世锦赛中，以1分03秒94的成绩摘得女子50米仰泳S2级金牌，再次获得世界冠军头衔称号。

这是她在本月15日获得女子100米仰泳S2级金牌后，在本届世锦赛上获得的第二枚金牌。

叶品秀赛后说，如今的每一场比赛对她来说都是一个关卡，测试自身实力的同时也反省不足之处。

她说，今年将会是令人兴奋的一年，“因为亚细安残疾人运动会（ASEAN Para Games）和2022年澳大利亚短池锦标赛即将展开，团队和我个人都有很多值得期待的地方。”

2022年亚细安残疾人运动会将于7月23日至30日在印度尼西亚的梭罗举行，而2022年澳大利亚短池锦标赛也将在8月24日至27日在悉尼举行。

孙锦雯获世锦赛 个人首枚奖牌

在6月16日举行的女子100米蛙泳SB12级别的比赛中，我国另一位泳手孙锦雯以1分25秒89的个人最好成绩摘得银牌，并创造了新的亚洲纪录。这是孙锦雯在世界锦标赛上获得的第一枚奖牌。

孙锦雯说，在世界锦标赛上赢得奖牌并不在他们的计划当中，但能够收获一枚奖牌，必然是一个莫大的荣誉。

过去这三年，孙锦雯不断磨炼自己，但遗憾并未收获任何个人最佳成绩，这也不禁让她感慨，自己似乎已经遇到了瓶颈，“此役能够获得个人最好成绩，也让大家都有了值得庆祝的事情，能够赢得奖牌更是锦上添花。”

孙锦雯也补充说，在过去的一年中，自己一直在研究很多技巧，试图让自己的成绩更进一步，“我学习了生物力学课程、拍摄、泳姿，观察且分析自己的游泳方式是否能创造出最佳效果。这次的比赛是检验我们过去一年努力的一次考验。”

2022年马德拉世界残疾人游泳锦标赛落下帷幕，我国选手共获得两金一银。孙锦光、孙锦雯、黄智伟和叶品秀四人共创下了六项个人最佳成绩、两项世锦赛纪录和一项亚洲纪录。新加坡残疾体育理事会执行董事范淑芬说，不论是在成绩上的突破，还是在与强劲对手们在赛场上的比拼，我国游泳选手都展现出了更好的自己。

范淑芬说：“赢得奖牌必然能鼓舞士气，但我们更兴奋的是看到选手取得个人最佳成绩，因为这证明了我们过去的训练是有成效的。”

范淑芬也表示，我国的运动健儿将会投入到下一个阶段，为来临的2024年巴黎残奥会做准备。