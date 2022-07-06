被控贩毒关押在俄监狱 美职篮女将格林纳致信拜登求救

（华盛顿综合电）被囚禁在俄罗斯监狱四个多月的美国两届奥运女篮金牌得主布兰妮·格林纳（Brittney Griner）写信给美国总统拜登，要求他协助自己和其他失去自由的美国人获释回家。

美国女子职篮（WNBA）明星格林纳今年2月在俄罗斯被捕，并以试图走私含大麻油的电子烟烟闸进入俄罗斯的罪名被控上法庭，罪成的话将被监禁最长达10年。审判7月1日展开，下一场聆讯将于7日举行。

格林纳在前天美国独立纪念日通过一名代表，将亲笔信送到白宫。她信中写道：“7月4日这天，家人通常会纪念那些替我们争取自由的先烈事迹，包括我父亲，他是个越战老兵。想到我以往是怎么庆祝这一天的就很痛苦，因为今年对我来说，自由有了全然不同的意义。”

她在信中告诉拜登，担心自己永远出不了监狱。“我坐在俄罗斯监狱里。孤身一人，没有伴侣、家人、朋友、奥运光环或任何成就的保护，我很怕我永远出不去。”

格林纳2014年助凤凰城水星（Phoenix Mercury）拿下美国女子职篮冠军，还两度夺得联盟得分王，八度入选全明星队中锋。她过去几年都在美国赛季空档赴俄罗斯打球，这次被捕后不过数天，俄罗斯军队就开始入侵乌克兰。格林纳的家人就指说，她不过是“政治角力的棋子。”

美国国家安全顾问沙利文上周说，格林纳在俄罗斯遭到不当关押，官员正在积极协助她获释返家。