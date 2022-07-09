被控贩毒收押俄监狱 美女篮球星布兰妮认罪

（希姆基综合电）被控贩毒而被俄罗斯囚禁的美国两届奥运女篮金牌得主布兰妮·格林纳（Brittney Griner）在法庭认罪，但她表示自己无意图犯法。

布兰妮前天在莫斯科近郊城镇希姆基举行的审讯中说：“我认罪，但我没有意图，我不想犯法。我希望再迟些时候供证。我需要时间准备。”

布兰妮今年2月在俄罗斯被捕，并以试图走私含大麻油的电子烟烟闸进入俄罗斯的罪名被控上法庭，罪成的话，最长将被监禁长达10年。她本周较早前致信美国总统拜登，要求他协助自己和其他失去自由的美国人获释回家。拜登与和副总统哈里斯过后在电话中告诉布兰妮的妻子，他们正努力将这位美国女子职篮（WNBA）球星从俄罗斯监狱中解救出来。法庭将在7月14日继续审讯。

尽管布兰妮认罪，但白宫表示，这并不会影响到争取她获释的谈判过程。布兰妮的律师巴拉格弗丽娜告诉记者，布兰妮是为了赶搭飞机一时大意而携带违禁品上机，并不是有意触犯俄罗斯法律，因此盼望法官念在“案件的性质，微小的违禁品分量，还有布兰妮的过往成就和对全球及俄罗斯体坛的贡献”而对布兰妮从轻发落。

WNBA在本周末举行的全星赛中，把布兰妮列为荣誉首发球员，并发布文告对这名八次全星赛球员表示支持，“WNBA将继续和美国国务院、白宫和政府内外的盟友努力合作，尽快让布兰妮回家。”