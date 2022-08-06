美篮球女星布兰妮贩毒罪成 遭俄法庭判监九年

（洛杉矶综合电）俄罗斯莫斯科州希姆基法院8月4日（星期四）以走私和持有毒品罪名，判处美国篮球运动员布兰妮·格里纳（Brittney Griner）九年监禁。

布兰妮今年2月因携带大麻油入境俄罗斯被拘捕，检方要求法院判处布兰妮九年半。布兰妮在结案陈词中强调这不是个蓄意行为，是无心之过，请求法官从轻发落。她在结案陈词中说：”我从来没有打算伤害任何人。”

“我从来没有打算危害俄罗斯人民。我从来没有打算在这里犯法。我犯了一个诚实的错误，我希望你的裁决不会让我的生命在这里结束。”

拜登要求俄罗斯 立即释放布兰妮

“我知道每个人都在谈论斗争，但我希望这个法庭能远离这些课题。我想再说一遍，我无意违反俄罗斯法律。我没有意图。我没有密谋或打算犯下这个罪行。”

针对这项判决，美国总统拜登透过声明说：“今天，美国公民布兰妮·格林纳被判刑，再次提醒全世界都知道的一件事；俄罗斯不正当拘留布兰妮。”

“这令人无法接受，我要求俄罗斯立即释放她，让她能与妻子、挚爱、朋友及队友相聚。”

布兰妮的案件不可避免地染上了政治色彩，美俄官员已经证实，双方的囚犯交换谈判已经在进行中，而布兰妮是交换的其中一员。俄罗斯要求释放维克多·布特，他因密谋杀害美国人并向哥伦比亚恐怖分子出售武器而在伊利诺伊州服刑25年。

然而，美国国安委员会发言人柯比表示，俄罗斯方提出反建议，恶意企图要求美国释放更多被关押在美国的囚犯。

俄罗斯8月5日表示，他们已准备好通过现有的外交渠道与华盛顿讨论囚犯交换问题。俄罗斯外交部长拉夫罗夫说：“我们准备在普京总统和拜登总统同意的渠道框架内讨论这个话题。”

“如果美国人决定再次诉诸公共外交……那是他们的事，我甚至会说这是他们的问题。”

职业女子篮球联赛（WNBA）总裁凯希与美国职业篮球联赛（NBA）总裁萧华发表联合声明说：“今天的判决和判刑是不合理和不幸的，但并不出人意料，布兰妮·格林纳仍然被不正当拘留。WNBA和NBA对她安全返回的承诺并没有动摇，我们希望我们即将结束这一切，最终将BG（布兰妮）带回美国。”