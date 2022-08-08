曼联不敌布赖顿 帅罗下半场才上阵

“红魔”曼联（Man Utd）8月7日晚（本地时间）在英超联赛首轮1比2不敌“海鸥”布赖顿（Brighton），“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）替补出战。前曼联球员鲁尼（Rooney）认为，要组建一支成功的未来球队，就必需让帅罗离开。

新官上任三把火，本场比赛是曼联新帅滕哈格（ten Hag）正式比赛的首秀。不出所料，帅罗本场比赛并没有被安排首发，而是等到比赛第52分钟才替补弗雷德（Fred）上场。但帅罗单骑难救主，红魔依然吃下新赛季首场败仗。

赛况方面，曼联上半场进攻显得隔靴搔痒，丝毫不起作用。虽然本赛季引进了埃里克森（Eriksen）、马丁内斯（Martinez）等多位新援，但球队后防实力依然不见改进，龙门也终于在第30分钟失守。海鸥中场格罗斯（Gross）接队友传中，一脚劲射破门。

第38分钟，红魔城门再度失守。格罗斯左路一脚补射，梅开二度，帮助海鸥取得2比0领先。

鲁尼：曼联还没准备好为冠军而战

比赛第68分钟，达洛特（Dalot）在对方禁区内手球嫌疑，让海鸥门前闹乌龙。但裁判在检查VAR后仍判定乌龙球有效，为红魔回了一丝血。1比2的比分也维持到比赛结束。

鲁尼在《泰晤士报》的一篇专栏文章中写道：“我认为曼联应该让克里斯蒂亚诺·罗纳尔多离开。这并不是说罗纳尔多不能为腾哈格的球队效力。他可以在任何球队踢球，他还是能为球队带来进球。

“但我个人认为，曼联现在还没有准备好为冠军而战，所以目标应该是创建一支能够在未来三到四年内赢得联赛冠军的球队。

“如果关于罗纳尔多想要离开球会的传言是真的，那么曼联应该亮绿灯，并且再签下一名9号位球员。这名球员需要在未来三到四年留在曼联，真正帮助曼联建立一支能够取得成功的球队。”