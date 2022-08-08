状态一般切尔西首轮小胜埃弗顿

切尔西在首轮中并没有表现出令人信服的水准，仅凭借若日尼奥攻入的罚球小胜太妃糖。主帅图赫尔承认，切尔西队内新援很多，而且新援到队的时间过迟，因此并不在最佳状态。

（利物浦综合电）凭借着意大利籍中场若日尼奥（Jorginho）在上半场最后时刻攻入的罚球，切尔西在新加坡时间上周日（8月7日）凌晨的英超联赛首轮比赛中客场1比0小胜“太妃糖”埃弗顿（Everton），取得开门红。

切尔西本场以新援斯特林（Sterling）为假“9号”，哈弗茨（Havertz）和芒特（Mount）在两翼辅助，组成无锋阵。除斯特林外，库利巴利（Koulibaly）和库库雷拉（Cucurella）两位新援也先后出场，上演首秀。

比赛过程谈不上精彩，一如在曼市（Man City）效力时一样，斯特林多次错过破门良机。埃弗顿也获得了不少射门机会，切尔西门将门迪（Mendy）全场做出了九次扑救，方才力保龙门不失。

图赫尔：胜利终究是胜利

本场唯一进球来自于上半场临近结束时，埃弗顿中场杜库雷（Doucoure）在禁区撞倒切尔西左卫奇尔韦尔（Chilwell），主裁判判罚罚球。若日尼奥走上罚球点，一蹴而就取得进球。

切尔西之前在热身赛中表现不佳，在美国集训期间曾经0比4惨败给阿申纳（Arsenal）。蓝军主帅图赫尔（Tuchel）当时曾公开给球队警告说，切尔西还没有给新赛季做好准备。如今艰难取得开门红，图赫尔表示满意。

图赫尔说：“我们上赛季拿分经常很艰难，而现在我们拿到积分了。胜利终究是胜利，这才是最重要的事情，但我们还是需要表现得更好。”

“我们可能还没有打出最好的水准。我们引进了不少球员，但他们大多加盟得很晚。季前热身球队状态起起伏伏，但上周的训练状态令人欣喜。”

埃弗顿伤兵满营

埃弗顿在上周在训练中折损主力射脚卡尔弗特·卢因（Calvert Lewin），预计停战六周。这场比赛中，埃弗顿又折损了后卫戈弗雷（Godfrey），另一位后卫米纳（Mina）也在下半场受伤。

埃弗顿主帅兰帕德（Lampard）说：“屋漏偏逢连夜雨。戈弗雷的伤情看起来是腿部轻微骨折。我们会去检查他的情况。看起来他会缺阵很长一段时间。米纳是脚踝受伤，看起来也会缺阵一段时间。”