如愿击败强敌中华台北 我国巧固球女队首夺亚太冠军

（新山讯）新加坡女子巧固球队上星期天（8月7日）在新山举行的亚太巧固球锦标赛中击败世界冠军中华台北，首次夺冠。男队则获得亚军。

中华台北是巧固球项目中的绝对霸主，也是亚太锦标赛的上届冠军。之前在本届比赛循环赛中，我国女队也曾35比50不敌对手，但在最终决赛中，她们却以39比35胜出。

女队队长陈埃琳说：“击败中华台北一直是我们的长期目标。我们这次非常自豪能够实现这一目标。我们必须将这归功于全队上下的决心。”

陈埃琳表示，在循环赛输给对手后，女队利用那场比赛仔细分析了中华台北的优势和弱点，制定新的比赛计划。

她说：“我们在决赛中用了完全不一样的比赛策略，出乎对手意料之外。其实，我们在循环赛中没有完全展现实力，为的就是给对手一个措手不及。我们在进攻端很强，所以决赛计划就是一开场就猛攻，同时不要过于冲动，做好防守，抓住每一次得分机会。”

过去两年间受疫情影响，巧固球队比赛机会大大减少。不过陈埃琳认为，这反而是因祸得福。她说：“一开始我们觉得，过去两年缺少比赛和训练时间可能会影响表现。然而结果却是，我们花了更多时间在新加坡训练，意味着我们能够更好的完善战术。也意味着我们有更多时间去分析自身以及对手过往的表现。”

“这是两年来的首次大赛，我们用全新的阵容赢得了比赛。将近一半的球员都是新入队的，这真的让人成就感满满。”对于未来目标，陈埃琳表示将力争世锦赛冠军。

新加坡巧固球总会会长林子轩说：“击败中华台北不是小事。比赛前我就告诉球队，要全力以赴，打出最好水准。我告诉她们说，我们没有任何包袱，而对手背负着一切。我告诉她们在场上好好享受。我非常高兴她们做到了，赢下了这面金牌。”

男队也在决赛中对阵中华台北，但48比73不敌对手，收获银牌。林子轩说：“如果能赢得两个冠军头衔的话当然很好，但首次赢得亚太冠军能让是一个很大的成就。这是我们献给新加坡的生日礼物。”