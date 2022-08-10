周四欧洲超级杯一决高下 皇马年龄偏大法兰克福无所畏惧

尽管法兰克福上赛季德甲仅排名第11，新赛季首轮德甲刚刚1比6惨败，但皇马主帅安切洛蒂表示，他对法兰克福充满尊重。

（赫尔辛基综合电）上赛季欧洲冠军联赛冠军皇家马德里（Real Madrid）和欧洲联赛冠军法兰克福将在本地时间星期四（8月11日）凌晨巅峰对决，在欧洲超级杯中一决高下。皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）称，皇马希望将上赛季的胜利节奏延续下去。

皇马尚未开始赛季

安切洛蒂上赛季带领皇马走出短期的低谷，在没有大范围引援的情况下，带领皇马赢得西甲和欧冠双冠。今年夏天，皇马也没有大力引援，反而送走了不少球员。

贝尔（Bale）、伊斯科（Isco）、马塞洛（Marcelo）和约维奇（Jovic）等球星纷纷离队的情况下，皇马唯一花转会费的引援是从摩纳哥引进22岁法国籍防守中场赤瓦门尼（Tchouameni），据称转会费达8000万欧元（约1亿1248万新元）。

此外皇马还通过自由转会引进之前效力切尔西（Chelsea）的德国后卫吕迪格（Rudiger）。

这也意味着，皇家马德里在今夏精简了阵容，但球队主力阵容年龄偏大的问题没有解决，莫德里奇（Modric）和本泽马（Benzema）等球星又老了一岁。

不过安切洛蒂仍然相信球队可以继续成功。他说：“我们对于继续取胜有很强的动力。”

法兰克福上赛季淘汰巴塞罗那（Barcelona），一路打入欧洲联赛决赛，通过点球大战力克格拉斯哥流浪（Rangers），夺得冠军，本季他们将队史首次参加欧洲冠军联赛。

不过另一方面，该队在上赛季德甲仅名列第11。新赛季首轮德甲中，他们1比6惨败给德甲霸主拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

安切洛蒂对于法兰克福还是充满尊重。他说：“上赛季，法兰克福取得了很特别的成就，因为他们并不是热门球队……相比于法兰克福，我们有不少处于劣势的地方。因为他们赛季开始得更早，但我们会为胜利而战。”

法兰克福获格策效力

法兰克福门将特拉普（Trapp）曾经效力巴黎圣日耳曼（PSG）。

曾在2014年世界杯决赛攻入制胜球的德国中场格策（Goetze）如今也效力法兰克福，他们是法兰克福队中仅有的两名拥有欧冠经验的球员。

尽管刚刚在德甲中惨败，但特拉普称，他们不会惧怕强大的皇家马德里。

他说：“我们希望成为一支难对付的球队，我们会一直拼搏，永不放弃。我们肯定会尊重皇马，但我们不会害怕他们……我们之前取得了成功，这才赢得了在超级杯出战的机会。在赛季初期面对皇马这样的对手，有希望赢得一座奖杯，这再好不过了。”