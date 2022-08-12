2比0力挫法兰克福 皇马五度捧欧洲超级杯

欧洲超级杯

上季欧冠最佳射脚本泽马在欧洲超级杯再进球，助皇马第五次夺冠，因此被视为本季金球奖最大热门。

（赫尔辛基综合电）凭借后卫阿拉巴（Alaba）及前锋本泽马（Benzema）的进球，上季欧洲冠军联赛冠军皇家马德里（Real Madrid）在本地时间星期四（8月11日）凌晨举行的欧洲超级杯，以2比0力挫上季欧洲联赛冠军法兰克福（Frankfurt），第五次在这项赛事中称王，追平巴塞罗那（Barcelona）与体育米兰（AC Milan）的纪录。

法兰克福第一次亮相欧洲超级杯，但他们却毫不怯场，上半场给皇马制造了不少威胁，不过皇马还是凭丰富的大赛经验及出色的个人能力取得最后胜利。

第37分钟，皇马通过一次角球机会，由阿拉巴门前抢射，率先破门。皇马在进球后加快进攻步伐，本泽马在第67分钟接获锋线好搭档维尼修斯（Vinicius）的左路传球后，于大禁区边缘推射得手，将比分改写为2比0。

本季金球奖 归属呼之欲出？

这是本泽马为皇马攻进的第324个进球，以一球超越了西班牙前球星劳尔（Raul），但与球会历史最佳射脚“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）的450个进球还有一段距离。

尽管如此，皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）却认为，本泽马夺得本季金球奖应毫无悬念。

他说：“我们能够站在这里，绝大多数都是他的功劳。他为我们攻进了很多球，度过了一个完美赛季，今天他又进球了，现在的他正朝金球奖发起冲击。这个奖项还有悬念吗？对我而言是没有。”

英格兰前中场哈格里夫斯（Hargreaves）也同样看好本泽马能夺得本季的金球奖，他说：“如果他本季无法赢得金靴奖，那他可能永远也赢不了了，但我无法想象这样的情况出现。他一直是个很聪明的球员，职业生涯一定还能维持很久，况且他一点也不像有慢下来的迹象，当今足坛已没有像他这样的球员了。”

的确，正当阿根廷球星梅西（Messi）与帅罗上季的状态都有下滑的趋势，现年34岁的本泽马却越老越辣。在帅罗上季离开皇马后，这名法国老将独领风骚，46场比赛为皇马轰进了44球，迎来了事业巅峰。他不仅是上季西甲最佳射脚，还是欧冠进球王，如今再于欧洲超级杯进球，难怪大家都认为本季的金球奖非他莫属。

身为一名后卫，阿拉巴也为自己本仗能取得进球感到无比高兴，他说：“进球是一件很美好的事，尤其进球这种事不常发生在我的身上。”

法兰克福主帅罗德（Rode）则感叹球队没有把握机会。他说：“对垒欧冠冠军，你一定要把握机会，我们却没有。”