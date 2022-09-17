本赛季首尝败绩后热刺要拿狐狸泄愤

输掉本赛季首场比赛，热刺将迎来至今联赛未胜的莱斯特，主帅孔特呼吁球员将欧冠输球的怒气，发泄在对手身上。

（伦敦综合电）欧洲冠军联赛小组赛不敌葡萄牙体育（Sporting Lisbon），本赛季七场各项比赛首尝败绩后，“热刺”托特纳姆（Tottenham）主帅孔特（Conte）警告没有不可或缺的球员，并鼓励球员们将欧冠败仗的愤怒化为力量，发泄在新加坡时间星期天凌晨（9月18日）的英超赛场上。他们届时将在主场迎来“狐狸”莱斯特（Leicester）。

热刺在前六轮联赛中取得了四胜二和的不败成绩，目前在积分榜上与欲捍卫奖杯的曼市（Man City）同积14分，位列第三。

孔特：没有球员的位置不可动摇

本赛季虽然只在周中的欧冠赛场吞下一场败仗，孔特在该场比赛后仍然警告队里的球星，没有任何人的地位不可动摇。

热刺的韩国球星孙兴慜本赛季的状态一直饱受抨击，这名上赛季英超的并列最佳射脚，本季八场比赛后仍未进球，并且只做出一次助攻。除了孙兴慜，热刺主力球星哈里·凯恩（Harry Kane）也在对垒葡萄牙体育的比赛中错失了好几个进球良机。孔特毫不客气地指出，即使是队里的最佳球员，他也不能忍受长时期的不在状态。

他说：“没有任何球员是不会被替换的，这必须很清楚。”

在警告球员得拿出最好表现的同时，孔特也表示他很高兴看到球员在输掉比赛后的愤怒，并呼吁球员将这股怒气发泄在莱斯特身上。他说：“这样子输球我们得生点气，并尝试做出最好的回应，因为我们接下来又要踢一场英超赛，取得这场比赛的胜利对我们很重要。”

“与此同时，我们知道接下来的对手是莱斯特，我们谈论的是罗杰斯（Rodgers），一名真的很优秀的领队，在他的执教生涯赢下了多场比赛。基于这个原因，我们得特别小心。”

狐狸本赛季一胜难求

上赛季排名第八的莱斯特，本季表现却一蹶不振，六轮联赛后只交出一和五负的成绩，除了首轮踢和布伦特福德（Brentford）外，近五轮比赛全吞败绩，目前在积分榜上垫底。

对于球队的糟糕成绩，罗杰斯认为防守是最大问题。他说：“要赢得比赛，就得守得好，这方面我们还做得不够好。这不只是防线的问题，是态度问题。在失去球权的第一刻就必须施压，如果没做好，整支球队就得跑动。如果一名球员做得不好，那么其他球员就得跑到原本不需要去的位置。”

对于本轮对手热刺，罗杰斯认为这支球队有一些很有才华的球员，孔特也将这批球员组织得很好，将会是一场硬仗。

他说：“我们不会坐以待毙，必须拿出勇气，踢出我们想要的比赛，并且减少失误。”