炮兵轻取布伦特福德继续领跑英超

尽管对手是曾4比0大胜曼联的布伦特福德，但“炮兵”阿申纳在这场比赛中胜得十分轻松。15岁小将伊森·恩瓦内里在最后时刻出场，创下英超纪录。

“炮兵”阿申纳（Arsenal）回到胜利轨道上，在上周日（9月18日）的英超联赛中，阿申纳在客场战胜本赛季表现不俗的布伦特福德（Brentford），继续在英超中居于榜首位置。15岁小将伊森·恩瓦内里（Ethan Nwaneri）在最后阶段候补出场，成为英超最年轻的出场球员。

虽然在上轮比赛中不敌“红魔”曼联（Man United），但炮兵阿申纳在之前的五轮比赛中保持全胜。布伦特福德之前曾创下过4比0大胜曼联的大冷门，本场比赛前，布伦特福德以两胜三和一负的战绩，排在积分榜中游。

热苏斯跳舞庆祝 声援维尼修斯

在这场比赛中，阿申纳早早就统治了比赛。第17分钟，萨卡（Saka）开出角球，萨利巴（Saliba）抢到落点，以头球后蹭的反常规动作攻门，取得本场比赛的首个进球。这名21岁的法国籍年轻中卫本季已经贡献两个进球和一次助攻，三次直接参与进球，在欧洲五大联赛的所有中卫中排名第一。

之后在第28分钟，巴西前锋热苏斯（Jesus）接扎卡（Xhaka）长传，禁区内头球攻门，踢入阿申纳本场的第二个进球。这也是他个人本赛季的第四个进球。热苏斯进球后跳舞庆祝，以支持因跳舞庆祝进球引发争议的皇家马德里（Real Madrid）前锋维尼修斯（Vinicius）。

同是巴西籍前锋的维尼修斯习惯在进球后跳舞庆祝，这引来西班牙经纪人协会主席佩德罗·布拉沃的批评。布拉沃称，这是不尊重对手的表现。他甚至说道：“在西班牙，你必须尊重对手，不要再当猴子了。”包括球王比利（Pele）在内的诸多巴西足坛人士近日都在声援维尼修斯，并认为布拉沃的批评带有种族主义意味。

恩瓦内里15岁半出战英超

阿申纳的进球并未就此止步，第48分钟，萨卡边路突进横传，法比奥·维埃拉（Fabio Vieira）在禁区外突施冷箭，一脚远射将球送入球门远角。这个进球将比数锁定在3比0。这也是萨卡首次在英超比赛中单场送出两次助攻。

之后的比赛中，大比数领先的阿申纳放慢节奏并大量派上年轻球员。在补足时间中，炮兵主帅阿特塔（Arteta）以恩瓦内里换下维埃拉。司职中场恩瓦内里是一名2007年3月21日出生的小将，只有15岁半。他成为了英超中最年轻的上场球员。

之前的纪录是由埃利奥特（Elliott）在2019年5月4日代表富勒姆（Fulham）出场时创下的，当时埃利奥特刚满16岁。埃利奥特目前在利物浦（Liverpool）效力。本场获胜后，阿申纳以18分的积分领先曼市（Man City）和托特纳姆（Tottenham）两强一分，继续领跑英超。