皇马进球舞不停体马输球又输人

皇马在马德里同城战中取得关键的三分，重登西甲榜首，体马球迷全场攻击皇马前锋维尼修斯，可谓输球又输人。

（马德里综合电）“银河战舰”皇家马德里（Real Madrid）在本地时间星期一凌晨（9月19日）大战同城劲敌体育马德里（Atletico Madrid）的焦点战中以2比1反客为主，重返西甲榜首，但此役因为主队球迷全程攻击皇马前锋维尼修斯（Vinicius）而蒙上阴影。

维尼修斯本赛季状态红火，而他每每在进球后跑到对手球迷面前跳舞庆祝的方式也引来争议。西班牙著名足球经纪布拉沃（Bravo）更在上周五的一个足球节目上指维尼修斯的表现像猴子。尽管他过后在推特上发文澄清，表示他的猴子比喻其实指的是维尼修斯“在胡闹”，但网民还是谴责布拉沃做出了种族主义言论。皇马也发声明表示，不会容忍任何形式的种族歧视。

然而，体马球迷本仗还是继续攻击维尼修斯，社交媒体上流传着上百名体马球迷在昨晨比赛中高唱“维尼修斯，你是猴子”的歌的视频，当地媒体也报道了体马球迷不断发出猴叫，甚至诅咒“维尼修斯去死”。

尽管如此，维尼修斯却不为所动，而为了声援队友，反对种族歧视，皇马的另一名前锋罗德里戈（Rodrygo）也在第18分钟率先破门后，与维尼修斯一起跳舞庆祝，这不禁引起体马球迷更强烈的不满，向两人抛掷杂物。为此，体马主场的广播还呼吁球迷们保持冷静。

比赛结束后，维尼修斯在Instagram上发布自己和罗德里戈一起跳舞庆祝的照片，并表示“随心所欲地舞蹈”，罗德里戈随后也在社交媒体上分享同一样照片。

皇马进球效率更高

谈回比赛本身，体马本仗的表现其实更占优势，可惜他们得势不得分，反观皇马在第18分钟第一次制造威胁就顺利破门，中场特舒阿默尼（Tchouameni）完美挑传至禁区，体马后卫费利佩（Felipe）拦截不果，罗德里戈插上后近距离推射破门，助皇马以1比0领先。

体马试着反击，但前锋格里耶兹芒（Griezmann）在第25分钟的一次进球良机却被皇马门将库尔图瓦（Courtois）扑出底线，而没多久，皇马便攻进了第二个进球，让体马球迷极为沮丧。

皇马中场大将莫德里奇（Modric）在第36分钟直射，维尼修斯左路带球突入禁区射门虽被体马门将奥布拉克（Oblak）挡了一下后击中门柱，但巴尔韦德（Valverde）却在禁区右侧迅速补射入网，为皇马扩大领先优势。

主队终于在第83分钟凭替补后卫埃尔莫索（Hermoso）的进球收复一城，但随着埃尔莫索在伤停补时第一分钟因累积黄卡被驱逐出场，少一人作战的体马要实现翻盘已成为不可能完成的任务。

加上上周中在欧洲冠军联赛客场不敌德甲球队莱沃库森（Leverkusen），体马已遭遇两连败，反观皇马则在本季的各项赛事豪取了九连胜。

巴塞罗那（Barcelona）在日前主场以3比0战胜埃尔切（Elche）后，暂时超越了皇马，但皇马现已将西甲榜首之位抢了回来。