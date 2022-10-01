F1暌违两年回归 轰隆引擎声响彻滨海湾车迷兴奋

阔别两年，世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛在星期五（9月30日）正式回归，轰隆的引擎声又响彻滨海湾畔。

自冠病疫情暴发后，新加坡大奖赛在2020和2021连续两年停办。这是自疫情以来，F1大奖赛首次回归，让对F1期待已久的车迷们兴奋不已。

虽然星期六的排位赛和星期天的正赛才是真正的重头戏，星期五只是举办了两场自由练习赛，但看台上人潮比往年的周五更加密集。

在本地从事会计工作的修成（25岁）早早就买好主看台门票，他在场边说：“我在疫情暴发前就开始关注F1，每场比赛必看。等待了三年终于能够坐在看台上听见引擎声，这感觉非常棒。”

这也是自疫情暴发后，东亚和东南亚区域首次举办F1分站赛，因此吸引了大量国外车迷前来观赛。

马来西亚籍的前F1赛车手熊龙（Alex Yoong）星期五在滨海湾金沙出席电竞嘉年华活动，他坦言：“对我来说，新加坡站是我最喜欢的比赛，主办方把工作做得很好，赛道对车手来说也很有挑战性。能回到这里的感觉真好。”

从事互联网工作的尹桑（30岁）这次特地从中国飞来新加坡，花了5000多元购买贵宾套票。支持F1赛事18年有余的他说：“新加坡的夜赛在F1赛中还是非常特别的，又是城市街道，很多亚洲城市的人都很愿意来。很期待看看今年的比赛，费斯塔彭和勒克莱尔，看谁会更有机会吧！”

红牛车队的费斯塔彭和法拉利车队的勒克莱尔目前在车手积分榜上排名前两位。由于优势巨大，费斯塔彭有机会在星期天就加冕年度车手总冠军。