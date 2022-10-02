雨后排位赛如刀尖上行走 勒克莱尔勇夺正赛杆位发车

F1新加坡站赛事

周六下午一场大雨令排位赛充满戏剧性。法拉利车手勒克莱尔技高一筹，赢得杆位。费斯塔彭则因为燃油几乎耗尽，只能放弃最后一次尝试，仅排名第八位。

星期六（10月1日）下午的一场暴雨让世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛排位赛成为了勇敢者的游戏。车手们在第三节排位赛中以干地胎在尚未干透的赛道上飞驰，犹如刀尖上行走。法拉利车手勒克莱尔赢得杆位，而有望锁定车手总冠军的红牛车手费斯塔彭只名列第八。

过弯时会打滑影响圈速

虽然大雨在傍晚6时30分就已经停止，但在晚上9时的排位赛开赛时，部分赛道仍有积水。大多数车手都以半雨胎完成前两节排位赛，直到第三节排位赛才换上干地胎，但此时赛道还是没有干透。车手们在过弯时仍会打滑，从而影响圈速。

排位赛越到末段，赛道也便越干燥，赛车速度也就越快。法拉利车手勒克莱尔跑出1分49秒412，赢得杆位。红牛车手佩雷兹和马赛地车手哈密尔顿分别排名第二和第三。

这也是勒克莱尔连续第二届新加坡大奖赛赢得杆位。新加坡站上一次举办是在2019年，当时勒克莱尔也赢得杆位。勒克莱尔说：“这一次更困难许多，我们在第一节第二节用半雨胎时就很快，但最后一节换上干地胎，又得从零开始。最后的一段赛道很颠簸，所以很棘手，第13号弯也很棘手。赛道每一部分积水都不一样，随着时间积水也不一样，这些都须要考虑进去。”

在车手积分榜上领先的红牛车手费斯塔彭原本有机会在最后一个飞驰圈反超勒克莱尔，但就在他即将冲线时，红牛车队发出指令，要求他立刻回到维修通道，放弃这一圈。由于赛道湿滑，费斯塔彭多次尝试飞驰圈，最后时刻燃油几乎耗尽。如果冲线，他无法再跑一圈回到维修站，并按照规定向赛会提供一公升燃油样本。而如果无法提供样本，他就只能在最后一位发车。

在这样的情况下，费斯塔彭仅排名第八，这也使得他在新加坡站锁定年度总冠军的希望几乎破灭。

大雨令比赛充满戏剧性

一场大雨给周六比赛带来了诸多变数。原定一个小时的第三场自由练习赛因雨只进行了半个小时。首节排位赛中，所有车手都以半雨胎出战，不善雨战的阿尔法罗密欧车手博塔斯只排名第16，遭淘汰。

第二节排位赛中，只有阿斯顿马丁和阿尔法罗密欧队尝试干地胎，结果阿斯顿马丁的斯特罗尔和维特尔都在飞驰圈中冲出赛道，阿尔法罗密欧的周冠宇也通过无线电向车队通报称，赛车没有抓地力。三位“勇士”都在第二节排位赛中遭淘汰。令人意外的是，马赛地车队的拉塞尔没有换上干地胎，却也只是排名第11，遭淘汰出局。根据天气预报，星期天晚上正赛期间下雨可能性不大。