我国疫后首赛 红牛车手佩雷兹夺冠 F1新加坡大奖赛观众逾30万创纪录

今年的F1新加坡大奖赛吸引30万2000名车迷入场，刷新首届赛事创下的30万人纪录。交通部长易华仁透露，大约一半的观众来自海外，加上赛事期间举办多项活动，推高酒店价格。“这不仅表明人们对F1的兴趣，而且代表新加坡经济活动正在恢复。”

2022年F1新加坡大奖赛星期天在大雨后举行。排在第二位发车的红牛车手佩雷兹凭借第一个弯道的完美超车，成功将法拉利车队的勒克莱尔卡在身后，并最终成功拿下新加坡大奖赛冠军。勒克莱尔和队友塞恩斯分获第二和第三名。副总理兼财政部长黄循财是颁奖嘉宾。

大雨浇不熄观众热情

因冠病疫情停办了两年，F1新加坡大奖赛周末重新点燃战火。然而星期天（10月2日）晚上的正赛天不作美，继前天的排位赛后再次下起大雨，现场观众纷纷四处避雨，小部分车迷则不愿离去，继续在雨中撑伞苦苦等候。随着雨势减弱，观众回归，原定晚上8时开始的比赛延一小时后开跑，新加坡航空的空姐在赛前领唱国歌。

今年的比赛吸引30万2000名车迷入场，刷新新加坡首届赛事创下的30万人纪录。交通部长易华仁说，随着旅游业日益复苏，我国已逐步回到经济发展的正轨。

易华仁在正赛开始前接受媒体访问时形容，本届F1赛事产生的效应非常强劲，来自世界各地的反应非常踊跃，可以说新加坡已逐步回到经济发展的正轨。

他说：“在观众人数方面，有大约一半的观众来自海外（51%），另一半则来自本地，这是一个很好的比例。”

在F1赛事期间，本地也举办多项会议、会展与奖励旅游（MICE）活动，参与人数达到9万人。外国游客的涌入对本地的旅游经济产生更广泛的连锁效应。

易华仁就引述酒店业的权威市场分析公司STR的数据说，在F1赛事期间，本地酒店的平均价格创下新高，达到每晚440元。他说，这是一个非常强烈的信号，“这不仅表明人们对F1的兴趣，而且代表新加坡经济活动正在恢复。”

至于滨海湾浮动舞台接下来将重建，势必影响F1赛事的现场观赛人数，易华仁指出，这个问题有关部门正在想办法看如何弥补，日后新建成的卫国广场会给F1赛事带来全新的体验。随着新加坡与F1继续合作到2028年，本地相关机构也将会继续完善商业、娱乐等元素，让新加坡在F1全球赛站中保持竞争优势。

明年的F1新加坡大奖赛将于9月15日至17日举行。新加坡GP公司宣布，明年F1门票现已开始出售，公众可上SingaporeGP官网订购。