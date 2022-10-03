【图集】雨过天晴 疫情后首场新加坡大奖赛圆满落幕

如同排位赛日，“雨神”在星期日（10月2日）的世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛正赛日再度降临，而且这次还是在原定开赛时间（晚上8时）前的约一小时突然降下倾盆大雨，差点迫使比赛取消，好在“雨神”最终“高抬贵手”，下了近45分钟后基本停雨，但为了清除赛道上的积水，主办方还是将比赛延后至9时05分开跑。
由于赛道湿滑，比赛也因此状况连连，阿尔法罗密欧车队的中国籍车手周冠宇第六圈就被挤到了墙上，率先退赛。之后拉提菲（Latifi）、阿隆索（Alonso）、阿尔本（Albon）、奥康（Ocon）及角田裕毅也因为各种原因而相继退赛，最终只有14名车手完成比赛。
法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）在2019年及今年的新加坡大奖赛都从杆位发车，但倒霉的他却难逃“二奶命”，昨天开赛不久就被红牛车手佩雷兹（Perez）超越，连续两届在新加坡站收获亚军。
季军则由勒克莱尔的法拉利战友塞恩斯（Sainz）夺得，这意味着法拉利连续两届新加坡大奖赛有两名车手同时登上领奖台。
赛前大热门、目前在车手积分榜上遥遥领先的另一名红牛车手费斯塔彭（Verstappen）则因为排位赛表现不佳，正赛又出现状况而只能排名第七，积分优势由116分缩水至104分，但考虑到接下来还有五站赛事，预计这名荷兰车手蝉联车手总冠军只是时间的问题。