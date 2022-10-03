【图集】雨过天晴 疫情后首场新加坡大奖赛圆满落幕

如同排位赛日，“雨神”在星期日（10月2日）的世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛正赛日再度降临，而且这次还是在原定开赛时间（晚上8时）前的约一小时突然降下倾盆大雨，差点迫使比赛取消，好在“雨神”最终“高抬贵手”，下了近45分钟后基本停雨，但为了清除赛道上的积水，主办方还是将比赛延后至9时05分开跑。

由于赛道湿滑，比赛也因此状况连连，阿尔法罗密欧车队的中国籍车手周冠宇第六圈就被挤到了墙上，率先退赛。之后拉提菲（Latifi）、阿隆索（Alonso）、阿尔本（Albon）、奥康（Ocon）及角田裕毅也因为各种原因而相继退赛，最终只有14名车手完成比赛。

法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）在2019年及今年的新加坡大奖赛都从杆位发车，但倒霉的他却难逃“二奶命”，昨天开赛不久就被红牛车手佩雷兹（Perez）超越，连续两届在新加坡站收获亚军。

季军则由勒克莱尔的法拉利战友塞恩斯（Sainz）夺得，这意味着法拉利连续两届新加坡大奖赛有两名车手同时登上领奖台。

赛前大热门、目前在车手积分榜上遥遥领先的另一名红牛车手费斯塔彭（Verstappen）则因为排位赛表现不佳，正赛又出现状况而只能排名第七，积分优势由116分缩水至104分，但考虑到接下来还有五站赛事，预计这名荷兰车手蝉联车手总冠军只是时间的问题。

工作人员在雨后拿拖把清理赛道，散开积水。（路透社）

车队工作人员用各种方式清除维修站内的积水。（张思庆摄）

车迷拿着印有刚与世长辞的英女王照片的英国国旗和哈密尔顿名字的横幅支持英国车手。（张思庆摄）

阿尔卑车队的西班牙车手阿隆索（左10）在新加坡大奖赛迎来350场里程碑，成为F1史上参赛场数最多的车手。（张思庆摄）

红牛车手佩雷兹在发车后不久就超越了从杆位出发的法拉利车手勒克莱尔。（张思庆摄）

新加坡大奖赛是红牛车手佩雷兹（中）本赛季赢得的第二个分站冠军。（邝启聪摄）