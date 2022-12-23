西媒：皇马欲签格瓦迪奥尔

（马德里综合电）根据西班牙媒体报道，西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）已经把目标锁定在卡塔尔世界杯上表现突出的克罗地亚年轻中卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）。

报道称，皇马已经观察20岁的格瓦迪奥尔一段时间，这名中卫此前从克罗地亚球会萨格勒布迪纳摩（Zagreb Dinamo）加盟德甲球会莱比锡（Leipzig）时，转会费仅为1800万欧元（约2574万新元，1欧元约兑1.43新元，下同），不过在经过卡塔尔世界杯的洗礼后，身价已经飞速飙升。除了皇马，多家欧洲顶级球会也都在关注格瓦迪奥尔接下来的动向。

西班牙媒体《马卡报》指出，皇马很清楚，对格瓦迪奥尔来说，莱比锡只是他职业生涯的一块跳板。皇马希望签下这名年轻中卫，除了面对莱比锡并不急着出售自己球员的难题，也面临其他球会的竞争。据悉，英超球会“蓝军”切尔西（Chelsea）也希望签下格瓦迪奥尔。

《马卡报》也披露，皇马已经在为明年做规划，目前纳乔（Nacho）的未来依然悬而未决，门迪（Mendy）的去留也尚未决定，而阿拉巴（Alaba）和米利唐（Militao）可以胜任左右两个边后卫的位置，这也就意味着格瓦迪奥尔加盟皇马后可以有立足之地。另一方面，德国《天空体育》报道说，格瓦迪奥尔的合同中有2024年生效的违约金，莱比锡有希望在明年留住这名新星。

“格瓦迪奥尔合同中的确有2024年生效的价值1亿1000万欧元左右的违约金条款！他将成为德甲最贵的后卫，这点相当肯定。莱比锡很有机会在明年夏天留住他。”