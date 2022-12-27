帅罗在欧洲无人问津 卡佩罗：他咎由自取

（伦敦综合电）葡萄牙球星克·罗纳尔多（C.Ronaldo）在卡塔尔世界杯期间成为自由球员，至今还没找到新东家。曾在英格兰执教的意大利籍名帅卡佩罗（Capello）抨击前者傲慢，他会走到这一步全是咎由自取。

罗纳尔多在本届世界杯期间与原本的球队英超豪门曼联（Man Utd）闹得不欢而散，目前没有欧洲球队愿意接收他。卡佩罗接受意大利媒体采访时也谈到了罗纳尔多的问题。

他说：“这些都是罗纳尔多自找的，对于他职业生涯所获得的成绩，现在这个结果真是令人遗憾的事。作为一名球员，罗纳尔多的实力毋庸置疑，但他太傲慢了。”

“他让自己来到一个没有球队愿意信任他的处境，变成在哪一队都会是麻烦的运动员。”

欧洲球队对这名曾在皇家马德里（Real Madrid）和曼联效力的足坛巨星兴趣缺缺，但之前有西班牙媒体报道，沙特阿拉伯球队利雅得胜利（Al-Nassr）想和他签订一份长达八年的合约，前两年是球员身份，后面则改当推广大使，协助沙特阿拉伯、埃及和希腊争取2030年世界杯的主办权，不过这一切至今都未得到证实。

根据该报道，若帅罗与利雅得胜利履行完合同，他将拿到税后12亿欧元（约17亿2440万新元），但葡萄牙的《晨邮报》指出，或许担心沙特方面只是信口开河，所以帅罗要求对方先支付2亿欧元。