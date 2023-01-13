曼联气势如虹 再战曼市誓要复仇

（曼彻斯特综合电）曼联（Man United）近来气势如虹，各项赛事中已经取得了八连胜。不过在星期六（1月14日）的英超联赛中，曼联将迎来真正的挑战，他们将在主场对阵同城对手曼市（Man City）。

曼联上一场未能赢球的比赛是11月6日在联赛中1比3客场不敌维拉（Aston Villa）。那也是“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）最后一次在曼联上场。在告别了帅罗后，曼联在各条战线上战无不胜。

英格兰本土前锋拉什福德（Rashford）近来状态奇佳，他在世界杯后每场比赛都有进球，在六场比赛攻入七个进球。在本周对阵查尔顿（Charlton）的英格兰联赛杯中，拉什福德在第60分钟候补上阵，还是取得了两个进球。他肯定会在这场比赛里首发出战。

在双方本赛季的首次交锋中，曼市由福登（Foden）和哈兰德（Haaland）两员猛将各自上演帽子戏法，上半场就以4比0领先，最终6比3大胜曼联。那场比赛让曼联暴露出许多问题。尤其是巴西中场大将卡塞米罗（Casemiro）刚刚加盟没有融入球队，使得球队在中场争夺中完全落入下风。

一波连胜之后，现在排名第四的曼联现在落后排名第二的曼市只有四分。如果本场获胜的话，曼联就能将分差缩小到一分，超越曼市将大有希望。当然，如果输给曼市的话，双方的差距将拉大到七分，很难再在积分榜上威胁到曼市。

曼市本季在联赛中表现不够稳定，如今落后阿申纳（Arsenal）五分，这也意味着如果再次丢分，他们会离榜首位置更加遥远。在周中的英格兰联赛杯中，曼市0比2输给了英超排名垫底的南安普敦（Southampton），遭淘汰出局。相信是为了给曼彻斯特同城德比战留力，哈兰德、德布吕纳（De Bruyne）等球星都没有首发。

从双方实力来看，相信还是曼市更占优势。曼联要做的或许是放低身段，不要急于和对方对攻。如果能在反击中获得空间的话，拉什福德很有可能连续第七场比赛进球，帮助曼联取得这场关键比赛的胜利。