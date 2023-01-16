曼市德比争议球 拉什福德有没有越位？

（曼彻斯特综合电）第18轮英超联赛的曼彻斯特同城德比踢出了一场精彩比赛，却也留下了巨大争议。曼联（Man United）攻入扳平进球的过程中，前锋拉什福德（Rashford）明显处在越位位置，但主裁判却认定进球有效。在比赛结束了超过一天之后，我们或许可以静下心来，看看当时到底发生了什么。

认为拉什福德越位 阿坎吉未全力跑动

这个进球发生在第78分钟，曼联的巴西中场卡塞米罗（Casemiro）在反击中送出直塞传球。拉什福德在传球瞬间明显处在越位位置，他之后一直跟随皮球奔跑，却也一直没有触球，从中路跑来的曼联另一中场布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）在禁区线上追上皮球，一脚射门命中，扳平了比数。

尽管边裁在费尔南德斯射门瞬间就举旗示意越位，但在录像助理裁判（VAR）介入后，主裁判阿特维尔（Atwell）与边裁商议，决定改判进球有效。这一进球成为比赛转折点，随后拉什福德再进一球，帮助曼联2比1逆转获胜。这个判决赛后自然成为争议焦点。

曼市（Man City）球员自然是强烈质疑这一判决，他们认为拉什福德明显是参与了进攻，但当地媒体《曼彻斯特晚报》援引国际足联规则认为，进球有效。

按照规则，一名处于越位位置的球员，如果触球或者阻碍对方球员踢球，才会被判越位犯规。

具体在这个进球过程中，拉什福德虽然一直在皮球的前进路线上奔跑，但他没有真正触球。拉什福德在跑动过程中，一直与背后的曼市后卫阿坎吉（Akanji）有明显距离，因此也没有阻拦到阿坎吉接触皮球。

或许，曼市这个丢球最大原因在于阿坎吉自认为拉什福德越位，没有全力跑动。如果阿坎吉能离皮球更近一些，伸脚就能够到皮球的话，拉什福德才是真正越位。这也再次说明，在裁判响哨之前，防守球员绝不可以放松防守。

英格兰前裁判沃尔顿说：“我认为这是一个进球。拉什福德确实跟着球在跑动，但他没有阻碍对方踢球，更没有自己踢球……规则已经做过修正，只有碰到球或者阻碍到对方碰球才是越位，拉什福德这两样都没有做。所以根据规则，他没有做错任何事情。这个进攻中他其实非常聪明。”