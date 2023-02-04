波兰部长：多达40国或组联盟阻俄白参加奥运

（路透电）波兰预计多达40个国家在2月10日的会议组成联盟，阻止俄罗斯和白罗斯运动员参加2024年的巴黎奥运会。

波兰体育和旅游部长博尔特尼丘克本地时间星期五（2月3日）发表声明，称有多达40个国家可能组成联盟，反对国际奥委会允许俄白两国参与巴黎奥运会。

他说：“我相信，计划于2月10日举行的会议将有三四十位体育部长参加，其中包括来自美国、英国、加拿大、澳大利亚和日本的体育部长，他们不会允许俄罗斯和白罗斯运动员参加奥运会。”

稍早前，国际奥委会表态寻求允许俄罗斯和白罗斯运动员以中立身份回归国际赛场，拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚和波兰四国为此表示强烈反对。

他们发表联合声明说：“不论国际奥委会通过任何方式让俄罗斯和白罗斯运动员重返大赛舞台，哪怕是以中立的形式，这些都不应该被接受。”

乌克兰总统泽连斯基早前更是直言，允许俄罗斯参加2024年巴黎奥运会无异于表明“恐怖主义在某种程度上是可以被接受的”。

与此同时，白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔表示，美国支持俄罗斯和白罗斯的国家体育管理机构暂停参加国际体育联合会，“但如果邀请运动员参加国际赛事，例如奥运会，则须要绝对明确表明他们不代表这些国家。”

她重申，目前在体育领域对俄罗斯和白罗斯的制裁措施保持不变，国际赛事应禁止展示俄罗斯和白罗斯的国旗等官方标识以及禁止播放国歌。

国际奥委会在2月2日发布的一份文件中写道：“威胁抵制奥运会违背了奥林匹克运动的基本原则与奥林匹克宪章，该宪章要求所有国家的奥委会成员派遣运动员参加奥运会。历史已经证明，从前的抵制并没有达到其政治目的，只是惩罚了被抵制国家的运动员。”

俄罗斯奥委会主席波兹尼亚科夫则重申，俄罗斯运动员应该被允许在与其他国家运动员平等的条件下参加国际比赛，不应附加任何条件或限制。