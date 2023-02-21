残泳世界系列赛墨尔本站 我国收获三金四铜

（新加坡讯）我国残疾游泳选手以不俗的成绩开启2023年征程，他们在残疾游泳世界系列赛墨尔本站收获三枚金牌和四枚铜牌，并创造多项个人最佳成绩，其中残奥冠军叶品秀贡献两金。

这项比赛于2月17日至19日在墨尔本举行，叶品秀、杜维崧和梅嫣婷在最后一个比赛日为新加坡拿下一金二铜，这是梅嫣婷首次在系列赛站上领奖台。

正朝着2024年巴黎残奥会努力的叶品秀说：“这是一个非常让人兴奋的周末。考虑到我们正处于赛季初，而且我才从11月的伤病恢复过来，我对取得的成绩感到相当满意。”

对叶品秀而言，她在这站比赛的表现对来临世锦赛和明年的残奥会来说是个很好的起点，“我们会继续努力并提高自己的水平，以实现我们在巴黎的目标。我接下来将准备英国的谢菲尔德站，也非常期待新加坡站的赛事。主场作战永远都是特别的。今年最重要的比赛是7月的世锦赛，我希望到时也能卫冕。”

叶品秀在比赛首日获得女子100米仰泳金牌，星期日（2月19日）在50米仰泳以1分02秒74再度摘金。

在第三个比赛日进账奖牌的还有杜维崧和梅嫣婷，前天在男子50米自由泳夺铜的杜维崧在男子50米蝶泳以32秒03收下他的第二枚铜牌，梅嫣婷则在女子200米自由泳以2分33秒32获得第三名。

新加坡队在墨尔本站收获的另外一枚金牌来自孙锦雯，她在首日的女子50米蛙泳夺金，其弟弟孙锦光也在首日的男子50米蛙泳为新加坡贡献一枚铜牌。

墨尔本是残疾游泳世界系列赛的首站，该系列赛今年会在九个国家举行，将在4月29日至5月1日举行的新加坡站会是本赛季唯一的亚洲站。