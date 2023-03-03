四球让埃弗顿遭遇溃败 炮兵积分优势扩大五分

（伦敦综合电）英超联赛领头羊阿申纳（Arsenal）在星期四（3月2日）的比赛中以4比0大胜埃弗顿（Everton），将联赛榜领先优势扩大到五分。

“炮兵”阿申纳在第40分钟首开记录，翼锋萨卡（Saka）接获津琴科（Zinchenko）横传，近距离轰进他本赛季的第11个进球。到了上半场补足时间萨卡化身助攻者，从埃弗顿中场盖伊（Gueye）抢过球后传给队友马蒂内利（Martinelli），马蒂内利禁区破网后被判越位在先，但录像助理裁判（VAR）过后推翻这个判决，炮兵将领先优势扩大到两球。

阿申纳下半场丝毫没有放松，中场核心厄德高（Odegaard）在第71分钟再陷一城，马蒂内利第80分钟接获恩凯蒂亚赫（Nketiah）横传轻松攻入他本场比赛的第二个进球，阿申纳最终4比0高奏凯歌。

经此一役，阿申纳积60分，领先排名第二的曼市（Man City）五分，在剩下13场比赛的赛季，炮兵20年后再次夺冠的希望又浓厚一分。

阿申纳主帅阿特塔（Arteta）说：“当我们攻入第一个球后就解锁了球赛。我们需要魔幻的一瞬间，萨卡为我们带来了这瞬间。我们之后信心膨胀，顺理成章赢得球赛。我对球员们展现的成熟和水平感到非常高兴。”

埃弗顿吃下败仗后，以21积分联赛榜排名倒数第三。如果2月新上任的主帅戴奇（Dyche）不尽快振兴球队，埃弗顿自1954年首次降级的梦魇恐怕会成真。