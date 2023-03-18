暂别乒坛 于梦雨南大念硕士

我国乒乓球女将于梦雨暂时告别乒坛，前往新加坡南洋理工大学深造。

毕业后她将继续投身本地乒乓球事业。

前乒乓女将于梦雨暂时离职新加坡乒乓总会，前往南洋理工大学攻读高级公共管理硕士学位，她也荣获南洋公共管理研究生院全额奖学金，成为本地首位获颁此奖学金的运动员。

于梦雨说：“我非常感谢文化、社区及青年部和南洋理工大学给予我的支持，让我有机会踏入美丽的南大校园。我也想把在体育方面的感悟分享给更多的年轻人，为新加坡体育事业做出积极的贡献。”

对于1989年出生的于梦雨来说，过去的人生轨迹一直与“乒乓球”紧密相连。

17岁来到新加坡，并逐步成长为新加坡乒乓队主力。2021年她带伤征战东京奥运会勇闯女单四强，为国家争取荣耀拼搏不息的英姿历历在目。而在赛场外，于梦雨年少时就一直有一个梦想，那便是退役后进入国际知名的大学深造。

她说：“希望通过专业、系统的学习，锻炼和提高自己的综合能力。未来会继续从事乒乓球事业，是我的情怀，也是一个运动员的社会责任。”

南洋公共管理研究生院负责人刘宏教授说，于梦雨选择来南洋公共管理研究生院继续攻读硕士学位，与新加坡政府重视终身学习，推行定制教育的教育理念相契合。“我院也希望为更多的新加坡人提供终身学习的渠道，推动学界和业界更密切的合作。”

他补充说：“我们希望于梦雨可以在南大南洋公共管理研究生院度过愉快的求学时光，并在学院与来自本地、中国、东南亚及其他国家的学生加强交流，在学有所成的同时为推动新加坡与各国的体育文化交流做出新的贡献。”

于梦雨已于3月1日开启她的校园生活，同时她也希望在毕业后能继续与乒总合作。