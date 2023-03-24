（埃森路透电）针对允许俄罗斯与白罗斯选手参加2024年巴黎奥运会的计划，国家奥委会主席巴赫（Bach）在一项政治论坛上指出，奥运会与国际奥委会不能成为国际政治纠纷的裁判。

巴赫指出，奥运会应该远离政治，否则将失去团结的力量，他列举了1970年代与1980年代一些国家抵制奥运会为例子。

他说：“如果谁能参加奥运会是通过政治来决定，那么体育与运动员将沦为政治工具，要通过体育来达成团结的力量是不可能的。”

“我们必须在政治上保持中立，但不能不关心政治。我们很清楚政治统治着世界。我们很清楚我们的决定具有政治影响力，我们必须将其纳入我们的思考。”

“但我们不应该错误地把自己提升为政治争端的裁判，因为我们会被这些政治力量压垮。”

俄罗斯去年入侵乌克兰后，国际奥委会对俄罗斯和白罗斯实施了制裁，但由于担心冷战时期的抵制历史重演，国际奥委会现在不愿将两国运动员完全排除在奥运会之外。

今年1月，国际奥委会允许这两国运动员通过亚洲资格赛争取奥运会参赛资格，以中立选手身份参加明年的巴黎奥运会。中立选手不代表国家，他们夺标后不会升上国旗或奏国歌。

巴赫说：“乌克兰想要，这里直接引述它的话：‘完全孤立所有俄罗斯人’。”

“我们进退两难。我们感受到乌克兰人民和运动员的痛苦，也理解他们。另一方面，作为一个全球组织，我们对人权和奥林匹克宪章负有责任。两者都不允许对持有特定护照的人进行这种完全的隔离。”

乌克兰在呼吁禁止所有俄罗斯与白罗斯选手参加巴黎奥运会的同时，也恫言如果这两国选手参赛，他们将抵制比赛。对于这两国选手的参赛资格，国际奥委会还未作出最后决定。