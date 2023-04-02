F1澳洲站三出红旗 红牛费斯塔彭夺冠

（墨尔本综合电）世界一级方程式赛车（F1）澳大利亚大奖赛星期天（4月2日）的正赛乱作一片，赛会三次出红旗，最后在安全车带领下结束比赛。红牛车手费斯塔彭有惊无险夺冠。马赛地车手哈密尔顿获得亚军，阿斯顿马丁车手阿隆索则连续第三站登上领奖台。

费斯塔彭本站杆位发车并夺冠，但过程并非一帆风顺。首圈发车时，费斯塔彭在第一个弯角就被马赛地车手拉塞尔超越。之后又在第三个弯角被哈密尔顿超越，落到第三位。

由于威廉姆斯车手阿尔本在第七圈撞墙，赛会出红旗让全部赛车回到维修站重新发车。费斯塔彭在重新发车后不久就超过哈密尔顿，回到第一位。哈密尔顿第二，阿隆索第三，拉塞尔则因为引擎故障，退出比赛。

第三次发车未跑完首分段赛道就亮红旗

之后的比赛中，前三名没有变化，不过到了比赛还剩两圈就结束时，哈斯车手马格努森撞墙爆胎，碎片洒落一地，赛会再次出红旗。在安全车带完出场圈后，比赛在只剩一圈的情况下第三次发车。结果这次发车事故不断，先是法拉利车手赛恩斯将阿隆索撞出赛道，之后又是两辆阿尔卑赛车相撞皆退赛。赛会只能第三次出红旗。

由于第三次发车没有跑完赛道的第一个分段就出现红旗，赛会按照规则决定，依照第三次发车的顺序再次发车，造成事故的赛恩斯则被罚时五秒。仅剩的12辆赛车在安全车带领下驶过终点。由于遭罚时，原本第四个冲过终点的赛恩斯最终排名第12，无缘积分。

阿斯顿马丁车手阿隆索在本赛季的前三站比赛中，三次获得季军。（法新社）

费斯塔彭在本赛季的前三站比赛中两次冠军，一次亚军，并有一次最快圈，积69分领跑。他的队友佩雷斯本场从最后一位起步，最终获得第五名，并跑出最快圈速，积54分排第二。阿隆索三次获得季军，以45分排名第三。F1之后将休息四周，4月30日将在阿塞拜疆巴库重启赛事。