蓝军不敌维拉 排名滑落第11位

（伦敦路透电）英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）凭借前锋沃特金斯（Watkins）和队长麦金（McGinn）的进球，在本地时间星期天（4月2日）凌晨的联赛上以2比0击败主场作战的“蓝军”切尔西（Chelsea），拿下三分。

这场胜利使维拉跃居积分榜第九位，而切尔西则跌至下半区，目前位居第11位。

比赛进行到第18分钟，沃特金斯抓住机会助球队首开纪录，蓝军边卫库雷利亚（Cucurella）乌龙助攻，沃特金斯吊射破门。

蓝军射门超过27次 无一成功

蓝军在本场比赛拥有69%的控球率和超过27次射门，其中有八次射正，可是他们直到比赛结束都未能攻破对手城门。第56分钟，麦金一脚劲射，蓝军门将凯帕（Kepa）扑救无果，维拉以2比0扩大优势，并将这个优势维持到比赛结束。

麦金说：“每个人都非常拼，我们今天的表现是一流的。”

自埃梅里（Emery）去年10月上任维拉主帅以来，他们在15场比赛中获得29分。他们的下一场比赛是本周三（5日）凌晨客场挑战莱斯特（Leicester）。

表现不佳的切尔西也将在周三迎战强敌，对手是“红军”利物浦（Liverpool）。此外，他们也将在本月中旬的欧洲冠军联赛复赛和西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）交锋。

蓝军主帅波特（Potter）说：“我们必须接受这个结果，然后做得更好。如果看比赛的数据，这是积极的，但就比分而言，它不是。我们都很失望。”