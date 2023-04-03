英超赛场遭喜鹊复仇 曼联球员当场检讨

（纽卡斯尔路透电）在联赛杯决赛不敌“红魔”曼联（Manchester United）后，“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）在星期一（4月3日）凌晨的英超联赛以其人之道还治其人之身，主场以2比0向曼联复仇。

“红魔”曼联后卫卢克·肖（Luke Shaw）表示，这是一场难以接受的败仗，并透露，球员们赛后在主帅滕哈格（Ten Hag）缺席下，于更衣室内召开内部会议。

卢克肖：场上表现和训练相反 我们活该输球

这名27岁的英格兰国脚告诉《天空体育》，“我不会太具体地说些什么，但球员们赛后在没有教练员的情况下，在更衣室内聊了一些，因为球队成绩主要还是取决于球员们在场上的表现，而我们远远不够好。我们不得不对彼此坦承。”

“这完全不是我们想要和预期的结果。当你没有带着正确的态度和饥饿感来到一座艰难的球场，对垒一支艰难的球队时，你就会遭遇艰难的一天。今天便是如此，我们活该输球。”

“我们带着良好的感觉进入比赛，为比赛做足了准备，但当哨声响起后，一切却和我们平时训练的完全相反。太让人难以接受了。”

双“威”出击收服红魔 喜鹊攀上英超第三位

的确，喜鹊本仗不论在任何一个环节，都表现得比曼联出彩，最终凭前锋卡勒姆·威尔逊（Callum Wilson）及中场威洛克（Willock）的进球取胜，实至名归。

威尔逊说：“我们为决赛（联赛杯）感到失望，心里非常苦涩。我们必须面对自家球迷纠正错误。”

随着这场胜仗，喜鹊以净胜球优势超越了曼联，升至英超第三位。

滕哈格在赛后受访时说：“我不想细谈，但他们（纽卡斯尔）今天的表现确实较好，尤其是在毅力、魄力和欲望方面。他们比我们更想取胜，所以最终赢得了比赛。”