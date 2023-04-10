体马夺西甲五连胜 距离皇马仅两分

（马德里法新电）凭借两名后卫莫利纳（Molina）和埃尔莫索（Hermoso）三分钟内连进两球，体育马德里（Atletico Madrid）本地时间星期一（4月10日）凌晨在西甲联赛客场战胜巴列卡诺（Vallecano），豪取五连胜，目前只落后排在第二的皇家马德里（Real Madrid）两分。

右后卫莫利纳在第22分钟于反击中，攻入他本赛季加盟球队后的首个进球。两分钟后，中后卫埃尔莫索通过角球顶破对方龙门，为球队建立两球的领先优势。

巴列卡诺后卫勒热纳（Lejeune）在第62分钟被罚下。左后卫弗兰·加西亚（Fran Garcia）第85分钟通过远射扳回一城，但无法挽救球队落败的命运。巴列卡诺虽然八轮不胜，不过仍凭之前的好成绩，暂时排在联赛第九位。体马已经12场不败，排名第三。

体马主帅西梅奥内（Simeone）赛后说：“之前我们多名后卫受伤，因此在上半赛季输了比较多场比赛。但经过世界杯的休整期后，我们重新步上了轨道。”

莫利纳是为阿根廷去年夺得卡塔尔世界杯冠军的球员之一。他坦言，去年7月从意大利球队乌迪内斯（Udinese）加盟体马后有些水土不服，赢得世界杯冠军后给了他信心。

“不过最重要的是我每一周所付出的努力、认识我的队友们，以及了解教练对我的要求并付诸实践。”