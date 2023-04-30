英超六球狂胜狼队 布赖顿向欧战资格靠拢

（伦敦综合电）布赖顿（Brighton）在本地时间星期六（4月29日）的英格兰超级联赛上，以6比0狂胜狼队（Wolves），有望取得下赛季欧战资格。

温达夫（Undav，第6与66分钟）、格罗斯（Gross，第13与26分钟），以及韦尔贝克（Welbeck，第39与48分钟）三人都在比赛为布赖顿梅开二度，助球队取得大胜。

这场胜利让布赖顿以52个积分排名积分榜第八位，只落后欧战资格区，排名第五的“热刺”托特纳姆（Tottenham）两分，并且比热刺少赛两场。

布赖顿主帅德泽尔比（De Zerbi）有信心能达成取得欧战资格的目标。

他说：“我认为我们应该能达成目标，取得下赛季的欧战资格，我们拭目以待吧。我们能达成的。最重要的是不能失去我们的足球基因与风格。”

布赖顿刚在足总杯半决赛经点球后遭“红魔”曼联（Man Utd）淘汰，上一轮联赛也意外败给正在为保级挣扎的诺丁汉森林（Nottingham Forest），星期六这场胜利对于近期遭遇两连创的他们来说，无疑是莫大鼓舞。

德泽尔比说：“过去两场比赛我们承受了很多痛苦，今天的回应太棒了。今天是我担任教练后最好的一场比赛。”

水晶宫胜铁锤帮积40分 保级料无悬念

水晶宫前锋扎哈（Zaha）庆祝他在比赛第20分钟的进球。（路透社）

此外，水晶宫（Crystal Palace）在同天另一场比赛以4比3力挫西哈姆（West Ham），基本上守住了下赛季英超资格，落败的西哈姆则继续在降级区边缘挣扎。

经过这场胜利后，水晶宫以40个积分位列积分榜第11位，距离降级区内的莱斯特（Leicester）有11分的优势，除非最后几轮出现出乎意料的成绩，否则以水晶宫目前与降级区的距离，下赛季应该能继续留在英超。

相对而言，西哈姆的处境则较为危急，他们目前以34分排在第15位，距离降级区只有五分的距离。

布伦特福德（Brentford）在星期六的另一场比赛以2比1击败诺丁汉森林。