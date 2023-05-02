2比2踢和 狐狸太妃糖两败俱伤

（莱斯特综合电）“狐狸”莱斯特（Leicester）与“太妃糖”埃弗顿（Everton）在本地时间星期二（5月2日）凌晨的英格兰超级联赛上，踢出2比2的两败俱伤和局。

莱斯特虽然凭这场和球的一分暂时跳离了降级区，但也只能排在第16的位置，并且与降级区内的诺丁汉森林（Nottingham Forest）同积30分。埃弗顿继续以29分沉沦在倒数第二的位置。

卡尔弗特·卢因（Calvert-Lewin）开赛后15分钟罚球点上，为埃弗顿拔下头筹，莱斯特的瑟因居（Soyuncu）和瓦尔迪（Vardy）在第22分钟和第33分钟接连进球，为球队以2比1反超比分，并且以这个比分领先上半场。在球赛第54分钟时，伊沃比（Iwobi）为太妃糖扳平比分。

莱斯特临时主帅迪恩·史密斯（Dean Smith）称，这是他带队四场比赛以来，最糟糕的一次。

他说：“这或许是我带队的四场比赛中，最糟糕的一场。最重要的是，你不能输掉这样的比赛。”

已经在英格兰顶级联赛待了69年的埃弗顿，本赛季面临巨大的降级威胁，他们本赛季只剩下最后四轮比赛为保级做最后挣扎。

球队门将皮克福德（Pickford）说：“我们知道自己还在最后三个位置上，竞争非常激烈。我们得卷起袖子，拿出最顽强的斗志继续努力。”