英超冠军在望 曼市岂能不擒西哈姆

前一轮4比1大胜争冠直接对手“炮兵”阿申纳（Arsenal），上一轮又2比1力克富勒姆（Fulham），拿下联赛八连胜，本赛季的英超冠军除非曼市（Man City）自己丢失，没人能从他们手上抢走奖杯。

在目前的积分榜上，曼市除了握有一分优势外，还有一场比赛在手。不论炮兵在星期三（5月3日）凌晨对战“蓝军”切尔西（Chelsea）的战果如何，曼市都握有争冠的主动权。

曼市将在本地时间星期四（5月4日）凌晨主场对垒伦敦球队“铁锤帮”西哈姆（West Ham），只要曼市拿下这场胜利，便能向奖杯迈前一大步。曼市实力上占据绝对优势，却也不能忽视对手为保级做困兽之斗的反弹力量。西哈姆目前排在第15的位置，距离降级区只有四分的距离。

曼市余下对手不强

相对于阿申纳接下来的硬战连连，曼市的余下赛程相对轻松，在踢完星期四的西哈姆比赛后，他们下一轮也是在主场，对手也是保级球队利兹（Leeds）。只要拿下这两场主场比赛，捍卫英超冠军对他们来说，十拿九稳。

在余下的赛程中，曼市最大的威胁预计将来自本赛季异军突起的布赖顿（Brighton）与布伦特福德（Brentford），这也是曼市本赛季的最后两轮联赛。目前的形势是，布伦特福德与布赖顿都还有机会争夺下赛季欧战资格，不过最后两轮形势或有变，如果这两队已经被确定无缘欧战，曼市的夺冠征途将平坦许多。

炮兵余下比赛战战惊险

阿申纳本赛季剩下最后五轮比赛，遇上的不是保级球队，就是还在争取欧战资格的队伍。踢完蓝军的比赛后，阿申纳接下来的对手顺序为“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）、布赖顿、诺丁汉森林（Nottingham Forest）与狼队（Wolves），除了最后一轮的狼队基本保级无忧，欧战无望外，其它球队都还在为赛季拼搏；喜鹊求欧冠，布赖顿争欧战，森林求保级。

哈兰德料续写辉煌

回到曼市对西哈姆的战役。两队本赛季首轮交锋时，曼市在客场2比0轻取铁锤帮，本赛季新加盟的挪威前锋哈兰德（Haaland）在该场比赛梅开二度。

曼市对垒西哈姆已经取得各赛事连续16场不败，期间只有四场和球。曼市最后一次败给铁锤帮得追溯到2015年9月的英超联赛。

以两队近八年的交手成绩，再加上曼市目前势如破竹之势，真的很难想象曼市会在这场比赛掉分。

哈兰德将是西哈姆防线上的最大威胁，这名挪威球星已经追平了英超单季进球纪录，并且也成为92年来首名在各赛事单季攻入50个进球的英格兰顶级联赛球员。

阿克与德布吕纳上阵存疑

德布吕纳缺席了上一轮对垒富勒姆的比赛，本轮依旧上阵存疑。（法新社）

曼市的荷兰籍中卫阿克（Ake）腿腱受伤，将缺勤星期四的比赛，这名本赛季各赛事征战36场的球员已经缺席球队的过去三场比赛。主帅瓜迪奥拉（Guardiola）在富勒姆的赛前曾说，阿克“感觉好多了”，不过能否赶上西哈姆的比赛还是个未知数。

除了阿克外，曼市的进攻大脑德布吕纳（De Bruyne）也缺席了富勒姆的比赛，瓜迪奥拉透露这名比利时球星有伤，但没进一步说明，他能否出赛也存疑。

西哈姆方面，球队的法国籍中卫祖马（Zouma）因为在对垒水晶宫（Crystal Palace）时，脚踝受伤，所以他将错过曼市的比赛。意大利籍前锋斯卡马卡（Scamacca）也将因膝伤缺勤。