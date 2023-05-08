费斯塔彭一路超车夺冠 红牛F1迈阿密站包揽前二

新加坡时间星期一（5月8日）凌晨的世界一级方程式赛车（F1）迈阿密大奖赛，成为红牛车手费斯塔彭的超车秀。费斯塔彭从第九位发车，一路轻松超车，成功夺冠。

红牛车队也再次包揽前两名，费斯塔彭和佩雷兹在本赛季的前五站比赛中四次包揽前二，从未让分站冠军旁落。本赛季的车队总冠军已经没有悬念，车手冠军也肯定会在红牛的两位车手之间诞生，费斯塔彭是最大热门。

由于法拉利车手勒克莱尔在排位赛中撞车，导致第三阶段排位赛提前结束。费斯塔彭没能在第三阶段排位赛中跑出有效圈速，只能从第九位发车。然而在星期一的正赛开始后，这位两届年度总冠军车手很快就粉碎一切悬念。

以硬胎起跑的费斯塔彭在起步时一度掉到第10位，但在可变尾翼（DRS）系统投入使用后，他便开始了疯狂超车秀，一路轻松超越各队车手，几乎没有遇到抵抗。官方赛事解说员称：“费斯塔彭就像是在游戏机上玩赛车游戏一样超车。”

费斯塔彭（左）一次过超越马格努森（前右）和勒克莱尔（中）两辆赛车。（法新社）

费斯塔彭在第15圈就追到第二位，前面只有从杆位起跑的队友佩雷兹。随着使用中性轮胎发车的佩雷兹进站换胎，费斯塔彭很快便升到第一位。虽然之后因为进站换胎一度将领先位置交还给佩雷兹，但费斯塔彭很快便凭借更新的轮胎在赛道上完成超越，以第一名完赛。

费斯塔彭赛后说：“这是一场很棒的比赛。我在发车时躲开了麻烦，之后的比赛就非常干净。我一辆一辆地超车，尽力保护好发车时的硬胎，我觉得这是获胜的关键。”

两名车手冲过终点线后，红牛车队总监霍纳露出自信而轻松的笑容。（欧新社）

红牛F1两榜占尽优势 总监：历史最佳开局

阿斯顿马丁车手阿隆索获得季军，本赛季第四次登上领奖台。两名马赛地车手拉塞尔和哈密尔顿分别获得第四和第六名。法拉利两位车手表现糟糕，勒克莱尔和赛恩斯分别获得第五和第七名。

红牛如今在车手积分榜和车队积分榜上都优势明显。车队总监霍纳认为这是历史最佳开局，同时也非常疑惑，马赛地和法拉利究竟出了什么问题。