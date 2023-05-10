皇马曼市首回合战平 安切洛蒂认为曼市进球无效

上届冠军皇家马德里主场战平夺标头号热门曼市，德布吕纳扳平比分的世界波进球引发争议。

（马德里综合电）皇家马德里（Real Madrid）本地时间星期三（5月10日）凌晨主场以1比1战平曼市（Man City），两队在欧洲冠军联赛半决赛首回合握手言和。皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）赛后对曼市中场德布吕纳（De Bruyne）扳平比分的进球表示不满，并形容皇马理应赢得这场比赛的胜利。

上赛季欧冠半决赛，皇马成功淘汰曼市晋级决赛，最终夺冠。此役双方再度交手，经验更为丰富的皇马在第36分钟率先取得进球。面对曼市的高压逼抢，卡马文加（Camavinga）与莫德里奇（Modric）打出二过一配合，从后场带球至禁区前沿后，横传给维尼修斯（Vinicius），后者一脚劲射破关。

拥有超强进攻火力的曼市则在下半场还以颜色。第67分钟，德布吕纳禁区前一脚低射，成功攻破皇马门将库尔图瓦（Courtois）的十指关。

曼市中场德布吕纳进球后在场上庆祝。（法新社）

全场比赛，皇马共有13次射门机会，略优于曼市的10次。安切洛蒂因此认为，凭借球员们在场上的努力拼搏精神，球队应该赢得这场比赛的胜利。“这个结果并不能反应出我们在球场上所付出的努力，但像这个级别的比赛，都得等到最后一分钟才会揭晓悬念。”

安切洛蒂也表示，虽然曼市在比赛前30分钟拥有更多的控球权，但这并没有对皇马造成负担，“因为我们在后场做足了准备，就等着机会踢出有效的反击。”

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）赛后也对球队整体表现感到满意，但他认为球队在排兵布阵上可能需要稍作调整。

“现在就像一场季后赛，有些时候我们可以防守得更好，或许也可以稍微改变一下进攻方式。（皇马后卫）阿拉巴（Alaba）和吕迪格（Rudiger）离哈兰德（Haaland）太近了，所以空间很少。也许我们可以做一些调整。”

德布吕纳进球引争议

不过，德布吕纳的这个进球也引发了争议。根据3D技术分析显示，在曼市发起这次进攻前，球似乎已经出了边线，但裁判并没有响哨。

为此，安切洛蒂感到十分愤怒，他还在比赛中因为抗议而接到黄卡，并在赛后批评裁判“不是很专心”。

皇马主帅安切洛蒂（右）向边裁抱怨，结果吃到黄卡。（路透社）

他说：“在前一回合进攻中，应该属于我们的一个角球被漏判了。而这个球出了边线，贝因体育台（beIN Sports）也清楚地显示了这一点。”

“但奇怪的是，他们视而不见，他（裁判）还给了我一张黄卡，而我根本没有走到场上。场上的一些球员应该得到更多的牌。裁判并没有很专心。”

抛开这个小插曲，安切洛蒂还是对这场比赛的整体感到满意，他说：“双方都得到了一个好结果，这是两个回合势均力敌的比赛，接下来轮到我们去客场了。”

双方次回合较量将于本地时间5月18日凌晨在曼市主场进行。