纽卡斯尔遭利兹逼和 利物浦争前四仍有希望

一如传统，英超最后两个欧冠资格的争夺充满变数。纽卡斯尔遭保级球队利兹逼和，使“红军”利物浦仍旧保留进入前四的希望，但利物浦也将面对另一支保级球队莱斯特。

英超对于第四名的“谦让”传统仍在继续。排名第三的纽卡斯尔（Newcastle）遭利兹（Leeds）逼和，排名第四的曼联（Man United）趁势战胜狼队（Wolves），追平积分。而排名第五的利物浦（Liverpool）也因为纽卡斯尔战和对手，仍然保留了进入前四的一丝希望。



目前三队都是战罢35轮，纽卡斯尔和曼联都是66分，纽卡斯尔因为净胜球优势，仍然排在第三，利物浦则积62分排名第五。在还剩三场比赛的情况下，利物浦落后四分。如果红军最后三场保持全胜，而纽卡斯尔和曼联中若有一队在最后三场中有两场不胜，红军就有望进入前四，挤上通往下赛季欧冠赛的末班车。但如果红军三场中有一场不胜，他们追赶上对手的希望就几乎为零。

利物浦在新加坡时间星期二（5月16日）凌晨出战他们的第36场联赛，在客场对垒排名倒数第二的莱斯特（Leicester）。莱斯特仍有很大的保级希望。在同样战罢35场的情况下，他们只落后倒数第四的埃弗顿（Everton）两分，只要最后三场能比对手多胜一场，就能保级成功。