客战伯恩茅斯 曼联迎来“争四”关键战

曼联目前在少赛一场的情况下领先利物浦一分，星期六两队将同时出场。如果能在客场战胜伯恩茅斯，曼联就可基本锁定欧冠资格。

在上轮战胜狼队（Wolves）后，曼联（Man United）星期六（5月20日）将在客场对垒伯恩茅斯（Bournemouth）。如果本场能够战胜对手，曼联基本可以确定获得英超前四，获得下赛季的欧洲冠军联赛参赛资格。

在目前的英超积分榜上。排名第四的曼联战罢35轮，积66分。排名第五的利物浦战罢36轮，积65分。两队分别只剩下三场和两场联赛，除曼联出战伯恩茅斯外，利物浦星期六也会在主场对阵维拉（Aston Villa）。

如果出现曼联获胜，而利物浦落败的情况，曼联就能提前两轮锁定欧冠资格。即便两队都获胜，曼联在最后两轮也只须胜出一场就能锁定前四。但如果利物浦获胜，而曼联落败，曼联就须要在最后两轮取得全胜，压力极大。

伯恩茅斯已提前保级

“红魔”曼联上轮联赛面对提前保级成功的狼队，以2比0轻取对手，结束了连续两轮不胜的低谷。本轮对手伯恩茅斯与狼队积分只相差一分，处境类似，都是已经提前保级成功，提前完成赛季任务的球队。伯恩茅斯过去两轮遭遇连败，分别是败给切尔西（Chelsea），让“蓝军”获得了各项赛事连续九场不胜后的首场胜利，以及败给水晶宫（Crystal Palace）。很难想象伯恩茅斯本场能有足够动力在主场与曼联“死磕”。

在各项赛事与伯恩茅斯的交手中，曼联在过去七场中赢了六场，占据绝对优势。曼联在赛前还获得好消息，那就是状态出色的英格兰前锋拉什福德（Rashford）已经伤愈，可以在这场比赛中出场。

拉什福德本赛季已经攻入了16个英超进球，再进一个就能追平他个人的赛季进球纪录。另外，伯恩茅斯也是他最喜欢面对的对手之一，拉什福德在过去五场面对伯恩茅斯的比赛中攻入四球，生涯中面对伯恩茅斯一共攻入五球。他只有在面对莱斯特（Leicester）时攻入过更多进球，他在对莱斯特时一共攻入过八球。

维拉不会对红军“放水”

在本周早些时候战胜莱斯特后，红军在英超联赛中已经取得了七连胜。只是红军的状态实在来得太晚，命运已经不掌握在自己手中。不论如何，相信红军会战斗到最后，做好自己，再将结果交给命运决定。

维拉目前排名第八。以积分榜形势来看，他们仍有机会上升至第六，获得欧洲联赛参赛资格，或是上升至第七，获得欧洲协会杯参赛资格。因此，维拉不会轻易放弃这场比赛，利物浦将得经历一场苦战。维拉上轮联赛2比1战胜“热刺”托特纳姆（Tottenham），不可小觑，但红军毕竟状态优异且又坐镇主场，预计可以顺利取胜。