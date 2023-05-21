阿申纳爆冷输球 送曼市提前夺冠

（诺丁汉综合电）阿申纳（Arsenal）意外在客场以0比1不敌保级球队诺丁汉森林（Nottingham Forest），让曼市（Man City）提前三轮夺冠。诺丁汉森林则凭借这场关键性胜利保级。

比赛第20分钟，阿申纳中场厄德高（Odegaard）回传失误，诺丁汉森林中场拿球打反击，前锋阿沃尼伊（Awoniyi）接应队友的直塞，突入禁区右侧，起脚低射破门，攻入本场比赛的唯一进球。

本场比赛阿申纳控球率高达82%，但总是打不开局面，反倒是诺丁汉森林的进攻显得更具威胁。阿申纳主帅阿特塔（Arteta）试图调兵遣将以图翻盘，但无济于事，最终客场落败。

阿特塔赛后说：“我们今天丢了一球，险些再丢一球。我们不能把责任推到他人身上，我们应该做得更好。”

此役战罢，阿申纳吃下两连败，落后领头羊曼市四分，由于阿申纳只剩下最后一轮赛事，这也意味着曼市已提前夺得本赛季英超冠军，阿申纳则锁定第二。

阿特塔赛后在祝贺曼市成功夺冠的同时，也坦言这个赛季阿申纳有所进步。“我知道我们还没有达到（曼市）那个水平，但我们必须找到办法，必须努力，并在场上做出正确的决定。”

诺丁汉成功保级

诺丁汉森林则凭借这场关键性胜利保级，球队在还剩最后一轮的情况下，共积37分，在积分榜排名第16，距离降级区有六分的差距。

诺丁汉森林主帅库珀（Cooper）赛后也为球队能够保级感到庆幸，他称，这是自己执教生涯中最艰难的挑战，但也是一次非常愉快的挑战。

“我为球队、球迷和球员感到骄傲，我为自己的表现感到骄傲……一切都如我们所愿。这是球员和球迷们应得的。”