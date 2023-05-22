皇马球员维尼修斯痛斥：种族歧视在西甲已成常态

（巴伦西亚综合电）皇家马德里（Real Madrid）在星期一（5月22日）凌晨的西甲联赛客场0比1不敌巴伦西亚（Valencia），球员维尼修斯（Vinicius）在比赛中再次遭遇种族歧视攻击，这名巴西国脚赛后称种族歧视在西甲与西班牙已成常态。

比赛第33分钟，巴伦西亚先声夺人，前锋洛佩兹（Lopez）接克鲁伊维特（Kluivert）的左路横传，门前近距离铲射破门，攻入全场唯一进球。下半场补时阶段，双方球员发生大规模冲突，主裁判经过录像助理裁判（VAR）回看，认为皇马的维尼修斯击打巴伦西亚替补前锋杜罗（Duro）的面部，将维尼修斯以红卡罚下。

巴伦西亚前锋洛佩兹攻入全场比赛唯一进球。（法新社）

维尼修斯赛后在个人社交平台上发贴文称：“这个曾经属于罗纳尔迪尼奥（Ronaldinho）、罗纳尔多（Ronaldo）、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）和梅西（Messi）的联赛，如今已属于种族歧视者。

“这不是第一次，不是第二次，也不是第三次。种族歧视在西甲很常见。这个联赛认为这很正常，联盟这么认为，对手也鼓励这样做。

“一个美丽的国家，它欢迎我，我也爱它，但它向世界展示的却是一个种族主义国家的形象。我很抱歉，一些西班牙人可能会不认同我的观点，但现在在巴西，西班牙已被视为一个充斥着种族主义者的国家。”

但他强调自己不会被击倒，他说：“我很坚强，会与种族主义者抗争到底。”

皇马主帅安切洛蒂（Ancelotti）事后呼吁足协采取相关行动。西甲联盟也要求有关部门提供有关图像，以便对事件进行调查。

凭借这场胜利，巴伦西亚升至西甲第13位，积分超出降级区五分，在联赛还剩三轮的情况下，保级形势大好。皇马则错失反超体育马德里（Atletico Madrid）的机会，积71分排名第三。