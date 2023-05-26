大胜蓝军 曼联提前一轮锁定欧冠资格

完胜切尔西后，曼联提前锁定欧冠赛资格，接下来将朝英格兰足总杯决赛努力，争取夺下本赛季的第二座冠军奖杯。

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Manchester Utd）在本地时间星期五（5月26日）凌晨的英格兰超级联赛上以4比1轻取“蓝军”切尔西（Chelsea），提前锁定下赛季的欧冠赛资格，也同时灭了“红军”利物浦（Liverpool）的最后希望。

在拿下这场关键性胜利后，红魔在积分榜上以72分跃升至第三位，领先第四的“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）两分，红军则以四分之差排在喜鹊之后，位居第五。在联赛只剩下最后一轮比赛的情况下，英超前四的位置已经盖棺论定。

在转会窗口花费巨资引援的蓝军即使易帅，战绩也不见改善，在兰帕德（Lampard）回归担任临时主帅后，10场比赛吞下了八场败仗，目前球队只能在积分榜上排在第12的中下游位置。

卡塞米罗（Casemiro）、马夏尔（Martial）、布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）与拉什福德（Rashford）先后在比赛上为红魔立功，蓝军则只能靠费利什（Felix）在球赛结束前扳回一球。

滕哈格：成功的赛季但还没结束

红魔主帅滕哈格表示这是个成功的赛季，但提醒球员赛季还没结束。（路透社）

在球队取得下赛季欧冠赛资格后，红魔主帅滕哈格（Ten Hag）表示这是个成功的赛季，不过赛季还没有结束。曼联接下来将在英格兰足总杯决赛与同城宿敌曼市（Manchester City）争冠。在早前红魔也已经拿下了本赛季的英格兰联赛杯冠军。

滕哈格说：“我认为这是个成功的赛季，不过这个赛季还没结束。”

“这个球会（曼联）是属于欧洲冠军联赛的，但这是个竞争非常激烈的联赛，很多球队都在抢夺这个位置。”

“晋级欧冠赛是我们这个赛季的主要目标。竞争非常激烈，很多球队都有强大的阵容与优秀的领队，要取得这个资格就得把所有工作做好。现阶段来说，我们已经来到了顶限，不过我们（下赛季）要的更多。”

萨拉赫：无借口解释失欧冠赛资格

萨拉赫为红军无缘下赛季欧冠赛感到失望。（法新社）

曼联锁定欧冠赛资格，也意味着他们的联赛宿敌利物浦七个赛季来首次缺席欧冠赛。红军主力前锋萨拉赫（Salah）表示，没有任何的借口可以解释球队无法取得欧冠赛资格。

本赛季在各项比赛为红军贡献30个进球的萨拉赫，在个人社交传媒账号上说：“我完全崩溃了。”

他说：“这绝对没有任何借口，我们拥有进入明年欧冠赛所需要的一切条件，但我们失败了。”

“我们是利物浦，达到参加欧冠赛资格是最起码的要求。很抱歉，现在发布一个令人振奋与乐观的贴文还为时过早。我们让你，也让自己失望了。”