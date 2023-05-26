卢顿考文垂周六争夺最后一个英超席位

（伦敦综合电）卢顿（Luton）和考文垂（Coventry）星期六（5月27日）将会师温布利球场，争夺一席英超之位，升级的球会将获得超过2亿美元（约2亿7000万新元）的收入。

近年来，卢顿和考文垂都书写了升级奇迹，两支球队2017年都还在第四级别的英乙联赛踢球。

卢顿上一次在英格兰顶级联赛中亮相是在1992年，球队过后经历了一系列的财政问题，在2007年至2009年连续三次降级，在英格兰第五级别联赛挣扎过五个赛季，直到2014年，球队才从全国联赛（National League）中升级，开始了他们的复兴。

考文垂过去几年在马克·罗宾斯（Mark Robins）的带领下，成绩稳步提升，2017年升入英甲，2020年又升入英冠，而本赛季，球队更是在冲刺阶段奇迹般地拿到一个升级附加赛名额。

如今，两支球队距离英超都只剩下90分钟。

卢顿主帅爱德华兹（Edwards）说：“球迷们经历了一段黑暗的时期。能够到温布利，这种感觉很特别。希望届时我们能在那里庆祝。”

一英超席位值逾2亿新元

一个英超席位价值高达2亿7000万新元，而这笔钱可从商业与转播等收入获得。德勤体育业务集团助理总监乌德瓦迪亚说：“本周末在温布利举行的比赛，为世界足坛提供了巨额的财政奖励。”

另外两个从英冠直升英超的名额，归伯恩利（Burnley）和设菲尔德联队（Sheffield United）所有。