英超末轮保级陷三角战 热刺争欧协联赛门票 订户 何欣颜发布 / 发布 / 2023年5月27日 9:32 PM 曾是莱斯特“关键先生”的瓦尔迪能否在这场关键战中发挥作用，助球队逃过降级命运？（路透社） 热刺本仗除了必须击败利兹之外，也得祈求维拉不胜布赖顿才能取得下赛季的欧协联赛门票。倘若热刺彻底无缘欧战，首席射脚凯恩十之八九会离队。（路透社）字体大小:小中大英超收官战，埃弗顿、莱斯特和利兹将争抢最后一个保级名额，热刺则希望能从维拉手中抢走下赛季的欧协联赛门票。在本季英超前六已经诞生，下赛季的四张欧洲冠军联赛与两张欧洲联赛门票归属已尘埃落定的情况下，星期天（5月28日）晚上的英超末轮焦点将落在保级战和最后一张欧战（欧洲协会联赛）资格争夺上。南安普敦（Southampton）是本季英超第一支降级的球队，另外两支降级队将在埃弗顿（Everton）、莱斯特（Leicester）和利兹（Leeds）之间产生。而在这三队当中，“太妃糖”埃弗顿的保级形势最为乐观，目前以两分优势排在降级区外的第17位，只须在收官战主场力擒伯恩茅斯（Bournemouth），就能确保留守英超。即使不胜，只要排名第18的“狐狸”莱斯特和第19的利兹都无法全取三分，埃弗顿还是能顺利保级。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 英超 莱斯特 托特纳姆 英超联赛 欧洲冠军联赛 欧洲联赛 首届奥林匹克电竞周6月开锣 我国公布参赛选手名单 马来西亚羽球大师赛 山口茜夺冠只差一步