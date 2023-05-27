英超末轮保级陷三角战 热刺争欧协联赛门票

英超收官战，埃弗顿、莱斯特和利兹将争抢最后一个保级名额，热刺则希望能从维拉手中抢走下赛季的欧协联赛门票。

在本季英超前六已经诞生，下赛季的四张欧洲冠军联赛与两张欧洲联赛门票归属已尘埃落定的情况下，星期天（5月28日）晚上的英超末轮焦点将落在保级战和最后一张欧战（欧洲协会联赛）资格争夺上。

南安普敦（Southampton）是本季英超第一支降级的球队，另外两支降级队将在埃弗顿（Everton）、莱斯特（Leicester）和利兹（Leeds）之间产生。

而在这三队当中，“太妃糖”埃弗顿的保级形势最为乐观，目前以两分优势排在降级区外的第17位，只须在收官战主场力擒伯恩茅斯（Bournemouth），就能确保留守英超。即使不胜，只要排名第18的“狐狸”莱斯特和第19的利兹都无法全取三分，埃弗顿还是能顺利保级。