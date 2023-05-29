不敌体马 皇社仍提前锁定欧冠资格

（马德里综合电）皇家社会（Real Sociedad）在本地时间星期一（5月29日）凌晨的倒数第二轮西甲联赛虽客场以1比2不敌体育马德里（Atletico Madrid），但仍提前锁定积分榜前四排名与下赛季欧洲冠军联赛资格。

在赛季进入最后一轮之际，皇家社会以68个积分排在积分榜第四的位置，领先第五的比利亚雷亚尔（Villarreal）四分，后者在星期一的比赛客场以1比2败给巴列卡诺（Vallecano），断送了抢夺前四的机会。

在完成倒数第二轮比赛后，西甲积分榜的前四名球队已经确定，获得下赛季欧冠赛资格的分别为冠军巴塞罗那（Barcelona）、暂居第二的皇家马德里（Real Madrid）、第三的体育马德里以及第四的皇家社会。

皇马体马联赛末轮争亚军

马德里双雄目前在积分榜上只有一分的差距，皇马77分，体马76分，谁能成为联赛亚军将由最后一轮比赛定夺。

虽然赛前就已经确定欧冠赛资格，体马对阵皇社时仍没手下留情，格里耶兹芒（Griezmann）在半场结束前八分钟为体马拔得头筹，莫利纳（Molina）在第73分钟锦上添花，瑟尔洛特（Sorloth）在第88分钟为皇家社会扳回一球，不过球队最终仍无法扭转败局。

在巴列卡诺与比利亚雷亚尔的比赛上，德托马斯（de Tomas）在第55分钟为巴列卡诺首开纪录，帕拉松（Palazon）第63分钟再添一球，洛·塞尔索（Lo Celso）第83分钟为比利亚雷亚尔收复一城。