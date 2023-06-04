维尼修斯遭歧视再掀波澜 体坛种族主义毒瘤难切除

竞技场上有关种族歧视的斗争跨越好几个年代，虽然冠冕堂皇的声援不少，但这些声音仅治标不治本。要想彻底消除，还须使人人生而平等的观念深入人心，将歧视从内心深处根除。

来自巴西的22岁边锋维尼修斯（Vinicius）上周再次遭到种族歧视攻击，风波越闹越大并引爆国际舆论。

5月22日的西甲第35轮联赛中，皇家马德里（Real Madrid）球员维尼修斯在比赛中遭到巴伦西亚（Valencia）球迷的种族歧视言语攻击和谩骂。维尼修斯当时一度拒绝继续进行比赛，在赛后更是通过社交媒体谴责种族歧视者。

与此同时，维尼修斯也将西甲联赛卷入其中，并指联赛“属于种族主义者”，这招来西甲联赛会长特巴斯的回应，称“西班牙和西甲不是种族主义国家和联赛，这么说太不公平”。

而这样的回复内容被视为对维尼修斯事件的置之不理，让事件再添波澜，立刻引起了各界抗议。

国际足联主席因凡蒂诺事后表示出对维尼修斯的支持，同时指出国际足联是“有武器”对抗场上出现的种族主义事件的，那便是“三步走流程”（比赛停止，比赛中断/暂停，比赛终止）。他提醒裁判们要严格执行“三步走流程”，但实际上这个流程到底对种族主义行为有多大的约束力呢？

在宣扬和平人道主义的竞技体育中，像类似的种族歧视事件时有发生，虽然冠冕堂皇的声援不少，但这些声音仅治标不治本。有些运动员能够进行机智、从容的应对和奋力抗争，但更多流露出的，却是一种无可奈何的情绪。

奥运黑手套无声抗议

在1968年奥运会颁奖仪式上，金牌得主汤米·史密斯（中）和铜牌得主约翰·卡洛斯（右）举起一只戴着黑色手套的拳头，抗议公民权利不公正的问题。（互联网）

在1968年墨西哥奥运会的田径男子200米短跑颁奖典礼上，分别获得金、铜牌的美国短跑健将汤米·史密斯（Tommie Smith）和约翰·卡洛斯（John Carlos）在领奖台上低着头，高举戴着黑手套的拳头，以抗议世人对黑人的歧视。这一幕不但成为了那届奥运会的经典画面，也是体坛反抗种族主义最具代表性的事件之一。

然而这一举动却被当时的国际奥委会认为把政治带进了体育，是不得体的。美国奥委会的官员甚至认为，他们这是在羞辱美国，命令两人马上回国，并且取消了两人以后参加奥运会的资格。随后，他们失业了，饱尝了世态炎凉的滋味。

直到1996年的亚特兰大奥运会，已经51岁的史密斯被美国奥委会邀请担任火炬手，当他高举火炬跑过时，人们挥舞着国旗高呼以示鼓励。对于这一切，史密斯只是轻描淡写地说：“我只是做了千百万人应该一直做的事情。”

阿尔维斯吃香蕉事件

在足坛上，种族歧视多数是针对黑人球员。无数球员在场上遭受着对方球迷的谩骂、讥讽，或是模仿大猩猩，甚至在比赛过程中被球迷扔香蕉。

在2013-14赛季西甲巴塞罗那（Barcelona）对阵比利亚雷亚尔（Villarreal）的比赛中，比利亚雷亚尔球迷向正在准备开出角球的阿尔维斯（Alves）扔了香蕉，然而这名巴西籍后卫并没有像其他球员那样恼羞成怒，而是从容地捡起来吃掉。

巴西籍后卫阿尔维斯准备开角球时发现有观众扔香蕉进球场，他直接捡起来吃掉。（互联网视频截图）

以这样的从容、反讽的方式对抗种族歧视，也起到了成效。事后，足坛掀起了一系列的反歧视活动，足坛巨星们纷纷晒出吃香蕉的照片来支持阿尔维斯反对恶行。阿尔维斯当时的队友内马尔（Neymar）还开玩笑地说：“我们所有人都是猴子。”

梁靖崑“黄香蕉”事件

同样是香蕉，2021年11月27日，在美国休斯敦进行的世界乒乓球锦标赛男子单打八强争夺战中，中国选手梁靖崑对战英格兰选手利亚姆·皮切福特。当时双方进入暂停，梁靖崑在一边听教练安排战术，一边在吃香蕉补充体力，结果此时看台上突兀地传来了一个男人说着英文大声起哄：“Yellow Banana（黄香蕉）。”

在英语俚语中，“香蕉”因其颜色有侮辱黄种人的含义。不过，这样的骚扰并没有影响到梁靖崑的发挥，最终他也用一场胜利给予迎头痛击。

在梁靖崑“黄香蕉”事件后，国际乒联在世乒赛场地上打出反对种族歧视字样。（取自国际乒联微博）

总的来说，体坛种族歧视事件屡见不鲜，关于种族歧视的斗争也跨越了好几个年头，但要想彻底消除，就必须使人人生而平等的观念深入人心，而这也是一项任重而道远的任务。

体育应当是没有国界的，参与体育竞技最大的初衷应该是热爱运动而不是肤色和人种，这样运动的乐趣才会展现。希望不同种族的球员可以自由无拘束地在足球场上飞奔，不同肤色的人也都能在各自的竞技舞台上享受鲜花和掌声。