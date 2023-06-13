不行使续约选项 姆巴佩或夏天离开PSG

（巴黎综合电）据法国媒体报道，姆巴佩（Mbappe）将不会行使合约中的一年续约选项，这也意味着这名法国球星有可能在这个夏天就离开法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）。

据《队报》报道，姆巴佩在当地时间星期一（6月12日）书信通知PSG，他不会行使合同中的续约一年选项，这意味着他的合约将在2024年到期。

姆巴佩在2022年夏天与PSG续约，当时的合约是2+1，即是说合约在2024年到期，姆巴佩有续约一年的选项，不过这名球星星期一下午通过书信告知PSG，不会行使续约的选项。

这意味着如果姆巴佩在2024年合约到期后以自由身离开，PSG将分文不得，因此对这支法甲球会而言，要么姆巴佩续约，要么在这个夏天被出售。

对于姆巴佩的决定，PSG在表示感到不解的同时，对于处理这名法国球星的态度也很坚决；要么姆巴佩给出续约的积极信号，要么在未来几周被出售。

明年6月成自由球员 皇马抛橄榄枝

姆巴佩将在明年6月成为自由球员，明年1月1日开始就能与其他球会自由谈判。以姆巴佩的实力，如果离开PSG肯定会引起欧洲诸多豪门球会的兴趣，不久前，西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）就表示有兴趣签下姆巴佩，但不会在今年。

姆巴佩的最新表态对于PSG来说是另一打击，该队的另一名主力球星，阿根廷的梅西（Messi）刚离开球队，加盟美国大联盟球会迈阿密国际（Inter Miami）。

在5月的法甲颁奖礼上，姆巴佩连续第四次被选为联赛赛季最佳球员时，他当时其实已经暗示不会行使续约选项。

对于自己的去留，姆巴佩当时说：“明年我还会在这里。”