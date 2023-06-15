骆建佑杨佳敏止步印尼公开赛次圈

新加坡头号男女单打骆建佑和杨佳敏出局后，我国羽队已结束印尼公开赛的征程。接下来三周的台北公开赛、加拿大公开赛和美国公开赛，他们都不会出战，预计会在7月中旬的韩国公开赛回归赛场。

我国两位单打骆建佑和杨佳敏星期四（6月15日）在印度尼西亚羽毛球公开赛（超级1000赛）止步次圈，两人分别不敌中国球员李诗沣和西班牙名将卡罗琳娜·马林。

骆建佑身为赛会四号种子，男单第二圈就得和世界第十、新科全英赛冠军得主李诗沣交手。两人此前的交手记录都是骆建佑占优，他对这名中国球员取得了四连胜。

这是双方在巡回赛的第五次较量，两人在首局打得不可开交，比分交替上升。一直到19比19平时，李诗沣连取两分，以21比19先下一城。

次局，李诗沣延续上一局火热手感以7比1领先骆建佑，但顽强的骆建佑连拿六分成功扳平比分。双方战至12比12时，李诗沣打出8比1的得分潮获得赛点，最终以21比14闯入八强。

李诗沣将与斯里坎特争夺半决赛资格

李诗沣所处的四分之一半区已没有种子球员，另一名种子球员、“马来西亚一哥”李梓嘉星期三（14日）在首圈遭淘汰。李诗沣接下来将与斯里坎特争夺半决赛资格，后者在“印度内战”中以21比17、22比20打败后辈叻斯亚·森。

李诗沣是中国男单在印尼公开赛的独苗。（新华社）

中国队一共有四位球员角逐男单，翁泓阳和陆光祖在首圈被劲敌淘汰，世界第六的石宇奇星期四与三号种子奈良冈功大（日本）激战三局后同样输球，只有李诗沣一人拿到复赛资格。

用时一个小时 卡罗琳娜险胜杨佳敏

女单方面，上半区的四位种子球员都顺利打进复赛。我国女将杨佳敏把2016年里约奥运会冠军得主卡罗琳娜吓出一身冷汗，后者用时一个小时才以26比24、23比21险胜杨佳敏。

这是世界第28的杨佳敏与世界第六的卡罗琳娜职业生涯第四次交手，卡罗琳娜延续之前的连胜记录，直落两局胜出后将记录改写至4胜0负。尽管杨佳敏挑战失败，但从比分来看，她已经非常接近胜利，她星期四与卡罗琳娜对决时，多次挽救局点。

在之前的三次交手中，杨佳敏从来没和卡罗琳娜打到局点。卡罗琳娜星期五（16日）的对手是来自台湾的三号种子戴资颖，后者较早时以21比18、21比16打败印度好手辛杜。

西班牙名将卡罗琳娜险胜我国女将杨佳敏，获得复赛资格。（档案照片）

老对手较量 上半区四位种子对决精彩

上半区四位种子的对决将非常精彩，都是老对手之间的较量。卡罗琳娜与戴资颖将展开第19次对决，两位前世界冠军——头号种子山口茜（日本）和八号种子拉查诺（泰国）是第24次交手。

山口茜在次圈以21比15、21比11击败东道主球员普特里，拉查诺在泰国内战中，以21比13、21比17战胜李美妙。

至此，我国羽队已结束印尼公开赛的征程，接下来三周的世界羽联巡回赛是台北公开赛（超级300赛）、加拿大公开赛（超级500赛）和美国公开赛（超级300赛），我国羽队将不会派人参赛，球员们预计会在7月18日开打的韩国公开赛（超级500赛）亮相。