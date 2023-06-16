印尼羽球公开赛 山口茜戴资颖双双出局

星期五（6月16日）的印度尼西亚羽毛球公开赛女单赛频吹冷风，头号种子山口茜不敌世界排名第八的泰国球员拉查诺，世界排名第三的台湾好手戴资颖也败给了世界排名第六的西班牙选手卡罗琳娜·马林，双双止步八强。

戴资颖和卡罗琳娜自2020年年终总决赛后再次交手，当时获胜的戴资颖这次以18比21、13比21败下阵来。

双方在首局打得十分胶着，卡罗琳娜在14平后发力，连得四分，并以21比18率先拿下第一局。气势正旺的卡罗琳娜在第二局再次占据场上主动权，戴资颖虽一度将分差追至7比9，但很快又被卡罗琳娜拉开比分，后者最终以21比13拿下胜局。

卡罗琳娜将在半决赛与拉查诺相遇

卡罗琳娜将在半决赛与泰国头号球员拉查诺相遇，后者稍早前气走了本届印尼公开赛头号种子日本的山口茜。

这是山口茜与拉查诺自2019年11月以来首次碰头，双方经过1小时13分钟的三局苦战后，最终由拉查诺以18比21、25比23、21比16反败为胜，这是近期状态有所下滑的拉查诺，今年首次闯进女单四强。

中国球员方面，陈雨菲和李诗沣分别以2比0和2比1战胜韩国的金佳恩和印度的斯里坎特，顺利晋级女单和男单半决赛。何冰娇1比2不敌世界排名第二的韩国名将安洗莹，无缘四强。

世界第一男单、丹麦名将安赛龙以21比5、21比19击败台湾一哥周天成，顺利闯进半决赛，接下来将挑战印度老将普兰诺伊，后者稍早前两局轻取日本球员奈良冈功大。