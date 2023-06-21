足坛大咖巴西德国友谊赛双双败北

（里斯本综合电）巴西和德国两大足球强国近来在友谊赛中频频受挫。在新加坡时间星期三（6月21日）凌晨，巴西在友谊赛中2比4不敌塞内加尔，德国0比2不敌哥伦比亚。

巴西目前由青年队主帅梅内泽斯（Menezes）担任国家队临时主帅。媒体近期报道称，皇家马德里（Real Madrid）的意大利籍主帅安切洛蒂（Ancelotti）将从2024年开始执教巴西国家队。如果最终确认，这将是自1965年以来，巴西国家队首次聘请外籍教练。从球队近年来的表现来看，他们也确实需要一位更加讲究战术纪律的欧洲教练执教。

连同去年底卡塔尔世界杯复赛败给克罗地亚遭淘汰的那场在内，巴西在近四场比赛中，输掉了三场。本场巴西在葡萄牙首都里斯本对战塞内加尔，在第11分钟就由维尼修斯（Vinicius）助攻帕奎塔（Paqueta）先进一球，但塞内加尔之后统治了比赛。

塞内加尔之后由迪亚洛（Diallo）和马内（Mane）各入一球，巴西后卫马尔基尼奥斯（Marquinhos）也打入一记乌龙球，塞内加尔在第55分钟时已经是3比1领先。虽然马尔基尼奥斯之后将功补过攻入一球，但马内在最后时刻射进罚球，将比数锁定在4比2。

德国是明年欧锦赛主办国，因此无需参加欧锦赛外围赛，要靠参加友谊赛磨合球队。在这场友谊赛中，哥伦比亚由迪亚斯（Diaz）和瓜德拉多（Cuadrado）进球，2比0取胜。这是哥伦比亚首次战胜德国。

德国已经连续四场友谊赛不胜，期间一和三负。去年世界杯，德国也是小组赛就遭到淘汰。在最近的16场比赛里，德国仅仅胜出四场。如今距离欧锦赛还有一年的时间，德国主帅弗里克（Flick）任务沉重。